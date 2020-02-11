武漢肺炎患者假陰性現象 測無病毒仍有感染症狀

（中央社台北11日電）中國「界面新聞」今天報導，武漢協和醫院西院7日出現一名特殊新型冠狀病毒肺炎病例，這名確診患者經治療後符合2次核酸檢測為陰性的出院標準，但肺部影像顯示仍有病毒感染跡象。

在此之前，關於新型冠狀病毒核酸檢測「假陰性」問題的討論，多聚焦在患者雖然肺部影像顯示已有病毒感染跡象，但核酸檢測為陰性，因此未被計入確診病例。這起案例則是確診接受治療後，檢測不出病毒，卻仍有感染症狀。

報導引述前往當地援助的北京世紀壇醫院呼吸內科主任醫師丁新民表示，這名患者肺部右側病變還是有毛玻璃狀滲出陰影，雖然達到要求可以出院，但最終仍讓患者留院治療。

丁新民指出，核酸檢測取樣需要進入肺深部取樣檢測，目前武漢臨床醫生資源不足，許多科室醫生都可能參與取樣工作，但並非所有醫生都掌握氣管鏡取樣技術，「做到深部檢查是不現實的」。

鑒於這起案例，丁新民認為，其他患者出院後仍要做好隔離工作，防護工作不能鬆懈。

報導也提到，北京中日友好醫院7日確診一例「三連陰」武漢肺炎病例。這名患者入院前3次咽喉拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，A型流感核酸檢測陽性。

由於這名患者肺炎症狀較重，院方先以「重症A流」收治。醫院在後續治療過程中，對患者進行肺泡灌洗取得檢體，核酸檢測結果為新型冠狀病毒陽性，確診武漢肺炎。

中國醫學科學院院長王辰5日接受中國中央電視台採訪時坦言，核酸檢測對於武漢肺炎患者「也不過只有30%到50%的陽性率」，透過採集疑似病患咽喉拭子的辦法，「還是有很多假陰性的狀況」。

中國國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺4日也在國家衛健委記者會表示，就呼吸道檢體的核酸檢測而言，肺泡灌洗液取樣敏感性會高於痰的結果，痰的結果又高於咽部的。

李興旺也指出，肺泡灌洗液需要呼吸科醫生操作，有技術難度，並且被感染風險大、病人接受度低。

界面新聞引述病毒檢測行業人士表示，核酸檢測對實驗室條件、操作規範、人員技能和試劑性能都有要求，如今對新型冠狀病毒的研究不足，也會導致採樣時間和部位不夠明確。「目前來看（準確率低）的主要原因可能是採樣問題和試劑性能」。

這名業內人士表示，隨著業內對於假陰性問題的關注、及在實踐中提升的採樣規範，短期內是能夠提升核酸檢測的準確率。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1090211