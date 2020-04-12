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中國上海增52例境外確診 其中51人為俄羅斯航空同機旅客

最新更新：2020/04/12 11:58
中國上海12日新增52例武漢肺炎境外移入病例，其中51例來自10日從俄羅斯飛往上海的同一架航班。（示意圖／圖取自facebook.com/aeroflotinternational）
中國上海12日新增52例武漢肺炎境外移入病例，其中51例來自10日從俄羅斯飛往上海的同一架航班。（示意圖／圖取自facebook.com/aeroflotinternational）

（中央社台北12日電）上海市衛生健康委員會今天通報，當地昨天新增52例2019冠狀病毒疾病境外移入病例，其中51例來自10日從俄羅斯飛往上海的同一架航班；港媒報導，境外移入病例已攻陷中國27省市。

上海市衛健委通報，11日0至24時，上海新增52例境外移入性確診病例，其中51例均為來自同一航班的中國籍乘客，10日自俄羅斯出發，當天抵達上海浦東國際機場。

綜合財新網等陸媒報導，這架航班是俄羅斯航空SU208航班，從俄國莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）起飛，10日上午9時抵達上海，機上有204名乘客。

俄羅斯的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情近日加劇，目前中國已出現約300例來自俄羅斯的移入確診病例。

中國國家衛生健康委員會今天通報，11日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中97例為境外輸入病例，2例為本土病例（黑龍江2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例49例，均為境外輸入病例（上海43例，黑龍江3例，內蒙古2例，吉林1例）。

另據香港明報，中國31個省市區中，目前已有27地涉及境外移入確診病例。（編輯：周慧盈/賴言曦）1090412

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