美共和黨議員提「制裁中共法」 對象包括習近平

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（中央社台北10日電）美國眾議院多名共和黨議員提出「制裁中共法」，鎖定對所有中國共產黨全國代表大會成員及其直系親屬進行制裁，這意味著法案若通過實施，中共總書記習近平及其家屬將面臨被美國制裁。

美國之音（VOA）中文網今天報導，美國眾議院軍事委員會共和黨首席議員羅傑斯（Mike Rogers）與多名軍委會共和黨眾議員9日提出「制裁中國共產黨內專制壓迫人民之官員法」，簡稱「制裁中共法」（STOP CCP Act）。

根據法案內容，制裁對象將包括全部2000多名中國共產黨全國代表大會成員。法案生效30天後，美國總統需對中共黨代會成員及其直系成年家屬進行制裁。

制裁措施包括，禁止制裁對象所有在美國境內的財產進行交易、無法取得赴美簽證，及禁止入境美國等。這意味著受到制裁的中共官員無法使用美國金融系統，也無法利用其家庭成員來避開制裁。

根據法案，在中國運營的美國公司也不能與任何被制裁中共官員及其家人，進行任何交易或業務。

法案列舉中國多項人權問題，包括在新疆大規模關押維吾爾和少數民族穆斯林，及強行在香港實施國安法，違反國際協議，打壓香港自由，破壞一國兩制。

法案也提到台灣是擁有約2300萬人的自由繁榮民主體制，根據「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），美國的政策是為台灣提供防禦性武器，並維持美國的能力以抵抗任何訴諸武力或其他高壓手段，危及台灣人民安全及社會經濟的行動。

法案指出，北京方面必須滿足數項條件才能取消制裁，包括真正停止對維吾爾人和香港的人權暴行、停止竊取美國智慧財產權，及停止侵擾台灣。

此外，法案同時賦予美國總統有權豁免制裁中國官員最多2年，但必須滿足特定條件。

報導引述羅傑斯9日在一份書面聲明中表示，「中國共產黨必須為其令人髮指和不安的人權侵犯暴行承擔責任」；法案的制裁力強大，對中共官員發揮真正的懲罰作用。

羅傑斯還表示，拜登政府目前對中國的立場不夠強硬，導致北京進一步採取更加大膽行動。

參與提出議案的共和黨籍眾議員麥克林（Lisa McClain）在聲明中表示，中國是美國和全球最大的安全威脅之一，「制裁中國共產黨領導人是很合理的，將向世界表明我們已經厭倦了他們咄咄逼人和霸淩的手段」。

報導形容，這項內容強硬的法案，可被視為美國國會最新針對中國政府官員的措施，預計將使已經跌至谷底的美中關係雪上加霜。

報導指出，「制裁中共法」目前已獲得15位共和黨眾議員聯署支持，不過尚未有民主黨人表態贊成。在目前眾議院多數黨由民主黨人掌控的局勢下，法案要取得國會跨黨派一致力挺難度相當高。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110210