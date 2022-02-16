中國國家統計局：豬肉價格下跌 1月CPI漲幅0.9%

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（中央社台北16日電）中國國家統計局今天發布1月份統計數據。1月份消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲0.9%，年增率連3個月下滑，主要原因為豬肉價格走低。機構分析，消費疲軟是目前中國經濟的顯著現象。

路透社報導，多家機構分析師、研究員認為，中國1月份CPI和PPI漲幅均回落，起因於疫情干擾下，春節消費不旺，消費疲軟是目前中國經濟的顯著現象。隨著豬肉價格緩慢回升和上游能源價格影響，預計CPI在下半年將抬升；PPI則受高基期影響，下半年將明顯回落。

國家統計局官網資料顯示，1月份CPI較去年同期增幅0.9%，較去年12月數據下降0.6個百分點。城市上漲1.1%、農村上漲0.4%；食品價格下降3.8%，非食品價格上漲2.0%；消費品價格上漲0.4%，服務價格上漲1.7%。

觀察月增數據，1月份CPI較去年12月上漲0.4%。城市上漲0.5%、農村上漲0.3%；食品價格上漲1.4%、非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.5%，服務價格上漲0.3%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，1月份統計數據顯示春節前重要民生商品市場供應穩定，居民消費價格整體平穩。

1月份CPI較去年12月上漲0.4%，較前一個月數據增加7個百分點。由於節日調節因素，食品價格由上月下降0.6%轉為上漲1.4%，鮮果、水產品和鮮菜價格分別上漲7.2% 、4.1%和3.1%，整體影響CPI上漲約0.26個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.2% ，影響CPI上漲約0.18個百分點。

從年增率來看，1月份CPI較去年同期上漲0.9%，漲幅較上個月回落0.6個百分點。食品價格下降3.8% ，降幅較上個月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。由於去年同期基數高，豬肉價格跌幅達41.6%；鮮菜價格由上月上漲10.6%轉為下降4.1% ；鮮果、水產品價格分別上漲9.9%和8.8%。

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董莉娟提到，非食品價格年增2.0% ，漲幅較上個月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.64個百分點。工業消費品價格上漲2.5%，漲幅回落0.4個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲20.7%和22.7%，漲幅均較上月收斂；服務價格上漲1.7%，其中飛機票和家庭服務價格分別上漲20.8%和6.2%，教育服務和醫療服務價格分別上漲2.7%和0.9%。

國家統計局今天同步發布1月份生產者物價指數（PPI）統計數據。統計數據顯示，1月份PPI年增9.1%，漲幅較上個月回落1.2個百分點；月減0.2%，較上個月收窄1.0個百分點。推估由於1月份煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體持續回落。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110216