俄攻烏克蘭 鄭永年：地緣政治天秤再傾向中國

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（中央社台北27日電）俄羅斯攻入烏克蘭，牽動周邊局勢。中國政治評論學者鄭永年撰文表示，烏克蘭戰爭會轉移美國的戰略精力，區域舊秩序在迅速瓦解，「地緣政治的天秤再次傾向中國」。

鄭永年被視為中共總書記習近平智囊。他日前在IPP評論微信公眾號刊出題為「烏克蘭戰爭與世界秩序重建？」文章，作上述表示。

文章指出，烏克蘭戰爭開始後，「舊的秩序在迅速瓦解，強人政治在世界大國間再度流行起來」，各國野心勃勃，希望建立以自己為核心的區域秩序乃至國際秩序。

鄭永年表示，新國際秩序正沿著兩條歷史主線展開，分別是北約東擴和由此而來的俄羅斯的極度不安全感，以及中國崛起和美國對中國的防範展開。而當前俄羅斯出兵烏克蘭的情況讓「地緣政治的天秤再次傾向中國」。

鄭永年說，由烏克蘭戰爭引發的歐洲地緣政治之爭會大大延緩美國將戰略精力轉移到印太地區的步伐。只要中國自己不犯顛覆性的戰略錯誤，現代化進程不但不會被美國所中斷，中國還可以在新世界秩序構建過程扮演一個更為重要的角色。

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他並指出，原本一超多強的世界秩序，美國已經無力維持，新的世界秩序將朝多元化深度發展，「今天的世界群雄逐鹿，不僅有普京的俄羅斯，而且有莫迪的印度，有埃爾多安的土耳其，有歐盟的法國和德國等等」。

鄭永年認為，未來將沒有超級強權，只有大國和區域型強國，西方自由意識形態會繼續存在，但不再主導國際秩序。「在這種形勢下，我們更需要冷靜分析大國互動中的新變化和新趨勢，更加理性，來不得半點情緒化」。（編輯：翟思嘉/邱國強）1110227