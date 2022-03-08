西安清零不到一個月再爆疫情 定序為Omicron亞型變異株

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西安市5日遭外省來的出差人員傳播再爆COVID-19疫情，陝西官方8日通報，經測序為傳染力更強的Omicron變異株BA.2。圖為7日，西安多地啟動大規模核酸篩查，北郊一小區居民接受檢測。（中新社提供）中央社 111年3月8日

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（中央社台北8日電）西安市COVID-19本土疫情「清零」不到1個月，5日遭外省人員傳播再爆疫情。中國陝西省官方今天通報，經測序為傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2，迄今已蔓延陝西3市與山西省。

綜合央視新聞、陝西日報報導，陝西省下午舉行防疫記者會。陝西省衛健委副主任馬光輝通報，陝西這波本土疫情的第1、2例病例為3月1日乘坐航班MU2226（中國東方航空長沙飛西安）從外省赴西安出差人員，測序結果顯示，均為Omicron亞型變異株BA.2，與外省3月1日報送的本土病例高度同源。

馬光輝指出，雖然陝西本輪疫情傳染源頭和傳播鏈條均較為明確，但BA.2的傳播速度更快、傳染力更強，從首例病例報告到現在已至少出現3代傳播，並蔓延至陝西西安、寶雞、漢中3市和山西省，「後續發生聚集性疫情的風險較高，防控任務非常艱巨」。

疾控專家張義指出，陝西本輪疫情確診已達17例，均為外省某感染者的密切接觸者和次密切接觸者，其中2例為與其同航班赴陝西人員，13例為與其同餐廳、酒店密切接觸被感染，然後又傳播給2名家屬。

張義表示，共同聚餐已成為這波疫情的主要傳播方式，餐廳成為主要傳播場所。

據通報，西安市5日報告這波首例本土疫情以來，截至8日早上8時，陝西全省累計報告確診病例17例，其中西安市15例，寶雞市1例，漢中市1例。此外，截至8日中午，還有6例一採陽性待覆核，均在寶雞市。

據報導，陝西省截至今天中午已管控密切接觸者22人，次密切接觸者1萬1791人，均已落實管控。目前確診的感染者除1人主動就診發現外，其餘均在密接、次密接人員中發現。

西安當局昨天已新增3個中風險地區，對新城區、碑林區、曲江新區的居民嚴格限制跨市出行，待中風險地區降為低風險後方可自由出行；西安市其他區縣市民非必要不出行，如需出行，必須持48小時內核酸檢測陰性證明。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110308