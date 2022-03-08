香港疫情稍有緩和 當局堅持動態清零

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香港COVID-19本土疫情近日稍有緩和，但依然嚴峻，尤其老人死亡率高，當局大方向仍堅持「動態清零」。圖為香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）

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（中央社記者張謙香港8日電）香港COVID-19本土疫情近日稍有緩和，但依然嚴峻，尤其老人死亡率高，當局正微調防疫工作，但大方向仍然堅持「動態清零」。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天公布，香港過去1天新增確診2萬8475例，其中9例為境外移入，其餘均為本土病例。

當被問到疫情是否已從高峰回落，他說，最近幾天，確診個案的確沒有爆發性上升，單日確診數在2萬餘例水平。

歐家榮指出，此前疫情嚴峻時，確診數每隔2至3天就倍增，比如由3萬多例上升至最高的5萬多例；但最近確診數先是下降至3萬例，再到2萬多例，顯示出染疫情況沒有爆發性上升。

他認為，新增確診個案所以漸趨緩和，其中一個原因是許多市民近期以快速測試包自行檢測是否感染病毒，這讓政府可以緊密地監察到疫情趨勢，並追蹤病毒去向。

除了市民自願檢測病毒外，政府在追蹤病毒方向，仍然採用圍封措施，而圍封有兩種：一是某大樓有多人確診時，當局就會派人圍封大樓，為大樓全部住客檢測病毒；二是當局每天檢測污水管，如果檢測到COVID-19病毒，就會圍封與污水管相連的大樓，甚至是整個住宅區。

在疫情嚴峻時，本地每天都有數十個處所遭圍封，消耗了當局大量人力和資源。

但港府至今持續採取圍封措施，目的是「動態清零」，即早發現、早切斷病毒，而港府的動態清零政策與北京方面的抗疫方向是一致的，也獲得北京中央的肯定。

正在香港協助防疫的大陸防疫專家梁萬年近日就公開表示，香港抗疫工作的總方針應該堅持「動態清零」。

梁萬年是北京中央援港防控專家組組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長，他上週來港，協助港方抗疫。

北京官方新華社今天引述梁萬年說，香港抗疫工作應堅持「動態清零」總方針。

他說，「動態清零」不是要求零感染，只是追求少感染，一旦感染，就要快速發現、識別，然後採取措施將傳播途徑切斷，保護易感人群不被感染。

他表示，香港不能選擇「躺平」，如果「躺平」，危害無窮。

在訪問中，梁萬年也提到，當前香港的治疫重點是集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」的目標。

數據顯示，第五波疫自1月初爆發以來，迄今已導致2365人死亡，而此前全部四波疫情只造成約200人死亡。

新一波疫情的死者中，絕大多數是老人，其中76%沒有接種疫苗；未接種疫苗人士的死亡率是1.52%，遠高於已接種疫苗人士0.06%的死亡率。

另據當局公布，迄今為止，未接種疫苗或只接種1劑疫苗的老人，死亡率是10.32%；接種兩劑疫苗的老人，死亡率是2.25%。

在新一波疫情衝擊下，老人輪為重災區，當局3天前指出，本地755家安老院中，有72%爆疫，涉及9800名老人。

為此，港府除了在防疫上要達到「動態清零」，當前另一重點是減少老人死亡及確診者出現重症。

在防止老人死亡上，當局近日加大力度為尚未染疫的老人施打疫苗，每天派出醫護人員到安老院為老人接種。

另據本地媒體報導，港府計畫指定公立伊利沙伯醫院專收COVID-19確診者，其餘輕症者送到其他設施如新建的方艙醫院或居家隔離。

伊利沙伯醫院頗具規模，對救治重症確診者應有幫助。

在圍堵病毒傳播上，當局7日推出了一個網上呈報平台，讓自行快篩測試而呈陽性的市民登記。呈陽性市民登記後，當局會針對各人的情況，決定是否讓他們到隔離中心，或是居家隔離，期間當局會提供協助。

這個平台昨天推出後，已有20萬人上網呈報自行測試呈陽性。當局正跟進所有個案，並決定居家隔離者7天後再測試呈陰性的話，即可免除隔離。

綜合而言，港府的抗疫政策一向明確，就是「動態清零」，不與病毒「躺平」。但第五波疫情爆發後，由於染疫人數以幾何級數上升，港府在缺乏人手和資源之下，一度顯得有點束手無策。

但近日在北京方面的支援下，香港已多了幾個方艙醫院，港府同時把一些公屋改為臨時隔離設施，令接收確診者的床位大大增加。

至於那些未能入住隔離中心的輕症者，港府昨天推出的網上登記平台似乎發揮了很大作用，至少可以讓當局了解市民染疫情況，並跟進協助，讓病毒不在社區散播。

不過，目前每日新增染疫人數仍多，第五波疫情何時才能消散，目前仍不可知。（編輯：楊昇儒）1110308