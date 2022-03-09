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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

中國反對西方經濟制裁 影響中企在俄羅斯營運

2022/3/9 14:27
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（中央社台北9日電）俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家對俄羅斯祭出制裁，北京當局卻公開聲稱反對，日經亞洲（Nikkei Asia）報導，此舉造成中國企業如何在俄羅斯經營感到尷尬。

報導說，中國叫車服務公司「滴滴」（Didi Global Inc）上月宣布由於獲利不佳，自3月4日起撤離俄羅斯，卻因鄉民網友的痛斥，不到一週隨即改弦易轍。

儘管如此，中國字節跳動（ByteDance）旗下的短影音分享應用程式TikTok於6日指出，將中止在俄羅斯的營運，於此同時中國吉利汽車（Geely）旗下的富豪汽車（Volvo）則是暫停運送車輛至當地。

與某個中國科技大廠關係密切的消息來源說，中國企業「不會表達牴觸政府的意見，他們也會避免發布友俄的聲明，以免導致西方國家市場的抵制」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向「紐約時報」（The New York Times）表示，美方將採取「毀滅性」行動來對付藐視對俄制裁令的中國企業，讓它們無法取得自家產品不可或缺的美國設備和軟體。

他還嚴正警告，「中芯國際」或任何藐視美國制裁措施、繼續向俄羅斯提供晶片和其他先進技術的中國企業，美國基本上都可以讓它關門大吉。

日經亞洲報導指出，截至目前為止，中國的國營企業並未說明打算調整各項經營方案，不過若干民營企業已展開調整行動。

像是汽車玻璃製造商中國福耀集團原本在俄羅斯設廠，其所生產的產品40%供外銷；不過福耀集團目前已決定，那些外銷的貨在中國工廠製造。

一般相信，為了減緩國際物流與支付結算波動的風險，於是福耀集團調整生產線。

安琪酵母也是因應近來局勢演變對於在俄羅斯的工廠造成衝擊而採取行動的中企，雖然這家生產酵母的企業並未透露太多細節，不過陸媒報導說，安琪酵母打算從第3國匯款。

中國社會科學院經濟學者張宇燕說，俄烏戰爭「勢必對於全球經濟造成負面衝擊，展望中長期，若日本與西方國家日益緊密，將嚴重影響（中俄兩國）多邊合作」。

張宇燕認為，中企將無法避免日本和西方國家的主要企業，對於俄羅斯業務展開重大調整的後果。

況且中國政府處於完全與俄羅斯同一陣線的不利地位，畢竟美國是中國最大貿易夥伴，中國與美國的貿易額於2021年成長30%，創歷史新高。

再者，中國在半導體和其他尖端科技方面仰賴美國企業，因此政府官員內心深處希望避免與美國發生直接衝突，而中國企業界多半與政府的關係緊密。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110309

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