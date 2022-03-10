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中國新增402例本土確診 涉16省市

2022/3/10 10:43
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（中央社台北10日電）中國的COVID-19疫情升溫，官方今天通報，新增402例本土確診，涉及16省市，北京、上海都有病例，其中東北的吉林省占了165例；另有435例本土無症狀感染，吉林占179例。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例528例，其中本土402例，包括吉林165例、山東66例、甘肅66例、陜西21例、天津19例、廣東17例、江蘇13例、河北10例、北京4例、遼寧4例、上海4例、內蒙古3例、浙江3例、雲南3例、山西2例、河南2例。

另有境外移入病例126例，上海有42例、廣東33例、北京14例、廣西12例。

9日並報告新增586例無症狀感染，其中境外移入151例，本土有435例，吉林占了179例。

截至9日24時，中國大陸現有確診4610例，累計治癒出院10萬3139例，累計死亡4636例，累計報告確診病例11萬2385例。（編輯：周慧盈）1110310

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