更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金
娛樂

奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...
生活

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

港媒指接種科興疫苗死亡率高 港府表遺憾：誤導性報導

2022/3/21 11:08（3/21 11:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為中國科興疫苗。（中新社）
圖為中國科興疫苗。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港21日電）針對有報導指接種中國科興疫苗後的死亡率較高，港府昨晚發表聲明，形容這是「誤導性報導」，對此報導表示遺憾。

明報20日報導，醫管局COVID-19（2019冠狀病毒疾病）分析資料顯示，5167例死亡個案中，有7成多未接種疫苗，曾接種疫苗的1486名死者中，接種科興占87%；接種BNT占12%。報導引述香港大學專家何栢良意見指出，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打BNT。

針對上述報導，港府發言人在其聲明中不點名地形容這是「誤導性報導」，對此表示遺憾，強調香港提供的科興和BNT兩個廠牌疫苗對減低染疫後出現重症和死亡的情況高度有效，而且安全。

發言人說，根據衛生署衛生防護中心現階段掌握有關死亡個案及已作分析的初步數據，第5波疫情造成的5435例死亡個案中，88.3%的人沒有接種兩劑疫苗。

已接種至少兩劑疫苗患者的死亡率為0.09%，接種1劑或沒有接種的則分別為0.7%及2.58%，顯示接種疫苗絕對有助降低死亡率。

發言人說，目前約8成的80歲或以上長者接種了科興疫苗，約2成接種BNT。

根據相關部門初步分析，在3837例80歲或以上長者的死亡個案中（占所有死亡個案逾7成），74%（2837例）個案未接種疫苗，受感染後的死亡率高達15%。

至於已完成接種兩劑疫苗的80歲以上人士死亡率為2.62%，而接種1劑則為5.59%。

就該年齡組別而言，已接種1劑科興疫苗的死亡率為5.83%，已接種1劑BNT的死亡率為3.44%；已接種兩劑科興及BNT的死亡率分別降至2.95%及1.51%。

港府強調，對接種疫苗後的死亡個案與疫苗種類的分析較為複雜，需要探討每例死亡個案的個別情況，例如死者年齡及長期病況等。

此外，也要考慮較多老人接種科興的因素，不應隨便下定論。（編輯：李雅雯）1110321


▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數
延伸閱讀
香港疫情死亡率高 專家：錯失疫苗接種黃金期港大推算：香港已358萬人染疫 占近半人口香港疫情為何失控？患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班香港疫情惡化臨終病人床下放屍袋 醫生：包裹遺體成日常工作香港染疫死者87%打科興 專家建議接種BNT打一劑中國疫苗回台 指揮中心將研議第二劑施打規劃
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族