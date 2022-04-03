法國駐上海領館為歐盟僑民請命 母子勿分開隔離

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（中央社台北3日電）上海將母子強制分開隔離的防疫作法引發批評後，法國駐上海總領事館日前代表歐盟國家致函上海市政府請命，要求官方勿將歐盟僑民比照辦理。而對未染疫的歐盟僑民能允許居家自我健康管理。

法廣報導，這封信函是由法國駐上海總領事館代表歐盟27個成員國中的22國，以及非歐盟的挪威、瑞士駐上海總領事館，共同致函給上海市政府外事辦公室，提出6項請求，其中包括上述要點。

信中指出，3月27日以來，上海開始分批實施2輪區域封控，同時繼續對部分街鎮和社區臨時進行封控，歐盟各國從僑民社群處獲悉「因封控措施帶來的種種困難」，因此提出請求，請上海市政府外事辦公室考慮。

這6項請求包括：一、無論任何情況，父母和孩子都不能被分開；二、對於無症狀或輕症感染者，最好能設置專門的隔離環境，並有能用英語溝通的工作人員；三、對於僅接觸過病例但自身並未被感染的人員，不應被送入集中隔離點，應允許其在家中進行自我健康管理；四、在封控期間，當歐盟公民需要時，必須能及時有效獲得緊急醫療救助。

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五、有相當多的人員受限無法前往浦東機場乘坐預訂的航班。因此，若歐盟公民及其家人可憑所提供的國際航班預訂證明，進入上海兩大國際機場，而不論其居住地是否處於封控狀態，將不勝感激。六、歐盟要求提供解決方案，使被集中隔離人員家中的寵物能得到定期餵養。

法國駐上海總領事館這封信函在中國網路上被廣泛流傳轉發，引起中國網友正反熱議。其中有人直指，這些請求才是「符合科學」的防疫基本作法，且連寵物的權益也有保障；但也有人聲稱，這再度凸顯歐美「自視高人一等」的傲慢，如果上海真的照辦，那就和清末民初的租界沒有兩樣。（編輯：邱國強/李雅雯）1110403