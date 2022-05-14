更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬3964例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬3964例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/236

上海社會面難清零成解封挑戰 常態化檢測成日常

2022/5/14 17:16（5/14 18:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經歷1個多月封城，上海官方終於鬆口，目標在5月中旬逐漸解封。圖為上海市浦西居民13日排隊進行核酸檢測。（中新社）
經歷1個多月封城，上海官方終於鬆口，目標在5月中旬逐漸解封。圖為上海市浦西居民13日排隊進行核酸檢測。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海14日電）經歷1個多月封城，上海官方終於鬆口，目標在5月中旬逐漸解封。然而即便嚴格封控，仍未達成全面社會面清零，成解封的挑戰。未來即便開放，常態化檢測將成上海人生活一環。

上海本輪的本土COVID-19疫情從4月初高峰期每日新增破2萬例，到近日每天約2000例上下，明顯趨緩。「何時解封」成了最近不少上海民眾與企業、商家關心的議題。雖然官方近日拋出在5月中旬解封的目標，但在隔離區之外仍有零星案例，「社會面清零」仍全面未實現，相關時程安排仍有懸念。

根據上海市政府官方微信公眾號「上海發布」，上海市常務副市長吳清13日表示，目前提出的目標是，「在本月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」。將按照疫情防控常態化的要求，逐步由應急處置狀態下的封控區、管控區、防範區，向常態化防控下的高中低風險地區分類管理轉變。

在上海這波本土疫情中，陸續出現「社會面清零」、「社會面動態清零」、「社會面基本清零」等看似相類似但定義不同的詞彙，讓不少人霧裡看花，也有不少民眾反映無法得知自己所在的區域是什麼級別，有哪些權利與義務。

根據吳清13日在上海疫情防控會說明，「社會面基本清零」是以行政區為單位，區域內的社會面陽性感染者數量日趨減少、風險可控，「雖然每天仍可能有極少數陽性感染者，但如果連續3天單日新增數占區內總人口數比例小於10萬分之1，就可以認為社會面基本清零。」；如果連續三天單日新增數為零，就可以認為實現了「社會面清零」。

至於「社會面動態清零」，是指每發現一起本土疫情，就及時予以撲滅，藉由快速切斷疫情在社會面的傳播鏈，實現社會面感染者迅速清零的目標。

根據官方的說法，5月中旬有序開放的前提是「社會面清零」。然而11日通報，上海僅有8個區和浦東部分街鎮「社會面基本清零」。於此同時，雖然99%以上的感染者在閉環管控中發現，但近日隔離區外仍有零星病例，不論從什麼層面來看，均未達成「社會面清零」。

雖然仍未達成「社會面清零」目標，然而在內部商業與經濟趨緩、外部國際企業投資的雙重壓力之下，上海逐步解封是勢在必行，與此同時各種配套措施也陸續推出。

根據官方公布的資訊，目前持續在上海市內建設「15分鐘常態化核酸檢測點」，截至12日晚，已設置採樣點9900多個，其中5700多個已開放營運，目前核酸檢測能力達到每日800萬管以上。

除了頻繁的核酸檢測，以及原本就已經使用，確認是否存在接觸、染疫風險的健康碼或隨申碼外，目前管理民眾進出公共場所的「場所碼」也在常態化防控的要求之下，陸續投入使用，上海民眾出入公共場所時必須掃碼，確認相關身分資料。

據官方發布的資料，截至9日，全上海累計申領108.8萬個「場所碼」。

在這樣的情形之下，即便開放，為有效落實疫情防控，可能會有好長一段時間，常態化檢測與頻繁掃碼將成為上海人生活的一環。（編輯：陳沛冰）1110514

延伸閱讀
中國斥巨資清零疫情仍反覆 新增病例又破2千北京超市再現人潮 官方澄清封城靜默是謠言中國移民管理局：從嚴限制中國公民非必要出境中國多地力爭創建無疫小區 國家衛健委提6標準
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀