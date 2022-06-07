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傳中國將結束對滴滴出行審查 最快本週恢復上架

2022/6/7 12:45（6/7 13:15 更新）
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外媒報導，中國將結束對網約車龍頭滴滴出行、物流平台滿幫集團及線上求職平台看準網的網路安全審查。（中新社）
外媒報導，中國將結束對網約車龍頭滴滴出行、物流平台滿幫集團及線上求職平台看準網的網路安全審查。（中新社）
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（中央社台北7日電）中國結束對科網企業的監管風暴再有新跡象，外媒報導，中國將結束對網約車龍頭滴滴出行、物流平台滿幫集團及線上求職平台看準網的網路安全審查，並計劃容許其應用程式最快本週恢復上架。

華爾街日報6日報導，據熟悉相關討論的人士透露，中國將結束對滴滴出行持續約1年的網路安全審查，並準備解除對該公司的新用戶註冊禁令。中國相關監管部門可能最快本週容許其應用程式恢復上架。

知情人士又指出，中國相關監管部門也將解除對滿幫集團及看準網的應用程式新用戶註冊限制。

報導表示，這些舉措是中國政府希望刺激國內科技巨頭的經濟活動的最新跡象。

路透社6日報導，滿幫集團的「運滿滿」和「貨車幫」應用程式，已於6日容許新用戶註冊。

路透社引述分析表示，自今年5月中國政府已釋出減少對科網企業監管的訊號，不過，這3家公司仍要面對金融處分，包括要向政府釋出1%股權，令政府可以在公司決策中有直接角色。

2021年6月30日中共百年黨慶前夕，滴滴出行不顧中國官方疑慮及反對，執意在美股上市。此後，滴滴出行被中國國家網信辦執行網路安全審查，旗下25款App被全面下架，更被扣上「以資安通敵」的帽子，股價大幅下跌。

其後中國監管部門也對在美國上市的滿幫集團及看準網進行類似的審查。

滴滴出行已於2日正式向美國證券交易委員會（SEC）提交表格，申請10天後正式從紐約證券交易所（NYSE）下市。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110607

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