中國單日新增染疫近200例 北京疫情陷膠著

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國官方12日通報新增COVID-19本土病例196例（含確診與無症狀感染）。北京與上海的本土染疫均為二位數。圖為10日中國民眾在北京朝陽區呼家樓街道的篩檢站採檢。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例196例（含確診與無症狀感染）。北京與上海的本土染疫均為二位數，北京疫情再度陷入膠著，上海則因不斷有社會面感染，疫情步入「拖尾期」。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，11日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例134例。當中，本土病例122例，以內蒙古病例有78例最多，接著是北京34例、上海10例。

當天通報無症狀感染者141例，其中境外移入67例，本土病例74例。單日新增本土無症狀感染者以北京31例最多，上海有19例、內蒙古8例。

北京昨天新增65例染疫，涉及多個區域，新增染疫都與此前的天堂超市酒吧相關。原本北京迎來疫情結束的曙光，但是這次朝陽區酒吧區染疫又再度讓疫情陷入膠著，染疫人數已破百，市委書記蔡奇昨天表示，要「堅持事不過夜、連續作戰，在最短時間消除涉疫風險隱患」。

上海昨天新增29例染疫，當中有4例是社會面發現的感染。上海如浦東新區、嘉定區、長寧區、徐匯區等多區在本週末實施大規模核酸檢測，疫情尚未結束，上海的常態化核酸檢測延長至7月底仍免費。

上海市衛健委副主任趙丹丹昨天表示， 6月以來出現社會面疫情的區域與4、5月疫情高風險區域存在高度重合，且實驗室病毒基因測序結果顯示，6月1日以來發現的病毒株均與上海本輪本土疫情中的早期病原同源。

他稱，這表示目前本輪本土疫情仍處於「拖尾期」。

內蒙古疫情仍在升溫，昨天新增染疫數達86例，集中在錫林郭勒盟與赤峰市。疫情最嚴重之地在錫林郭勒盟的二連浩特市，當地已啟動第10輪重點區域核酸檢測工作。

截至11日24時，現有確診病例863例（其中重症病例21例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4793例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬2094人；尚在醫學觀察的無症狀感染者2556例（境外移入471例）。

港澳部分，香港特別行政區33萬3387例（出院6萬2810例，死亡9390例），澳門特別行政區83例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110612