劉結一再提探索兩制台灣方案 陸委會：一廂情願

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（中央社記者沈朋達台北7日電）人民日報今天刊登國台辦主任劉結一的文章，再提對台總體方略和探索一國兩制台灣方案。陸委會發言人邱垂正批評對岸的論述「一廂情願」，只為掩飾誤判情勢而失敗的對台工作。

邱垂正7日在大陸委員會例行記者會中回答相關提問時，做上述表示。

中共官媒人民日報今天刊登劉結一題為「在新時代新征程上奮力推進祖國統一進程」的文章，宣稱「解決台灣問題」的時、勢、義都在主張統一的力量這邊，並提到預估會在中共第20屆全國代表大會後闡述的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，強調積極探索一國兩制台灣方案。

邱垂正說，劉結一的文章重申所謂的對台總體方略和反獨促統舊調。陸委會已多次重申，台灣主流民意堅定拒絕一國兩制，更不會接受中共專制政權所設定的兩岸終局。

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他表示，台灣前途只有台灣2300百萬人民有權決定，北京當局不願正視兩岸互不隸屬的基本事實，對台論述充滿一廂情願的謬誤和欺騙，只為掩飾其誤判情勢的失敗對台工作，對兩岸關係發展毫無助益。

邱垂正說，政府的兩岸政策始終一貫而堅定，不挑釁、不冒進，致力於維護台海的和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由，中共當局唯有正視台灣民意對4個堅持（堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途應由全體台灣人民的意志來決定）的堅定立場，才是改善兩岸關係的根本之道。（編輯：楊昇儒）1110707