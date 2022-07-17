更多編輯台推薦新聞：
Kanatal樂團加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩
國際

Kanatal樂團加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國學者指官方經濟成長目標不切實際 建議每人發9萬消費券
首頁 / 兩岸

遼寧丹東又現陽性病例 成都4區臨時管控

2022/7/17 19:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京17日電）連續多日零新增COVID-19病例的遼寧省丹東市，今天確認又新增1名核酸檢測陽性人員，但他不是接受核酸檢測就是在田間務農或居家。此外，成都也因4區出現疫情臨時管控1週。

澎湃新聞報導，丹東市疾控中心今天公告，16日在丹東市主城區核酸檢測中發現1管混管異常，17日凌晨確認1名核酸檢測陽性人員。行程軌跡顯示，這名村民1週內做了3次核酸，其餘時間多在稻田務農或居家。

丹東當局10日曾表示，3日至5日連續3天社會面無新增陽性感染者，間隔3天後，9日主城區全員核酸檢測無新增社會面陽性感染者，該市已「成功撲滅」這一波疫情。為鞏固疫情防控成果，丹東於11、13、15、17日集中開展全員核酸檢測。

在四川省成都市，疫情也出現復燃。川觀新聞報導，成都市政府新聞辦晚間召開記者會並通報，從今天凌晨0時到下午4時，成都市新增本土確診病例5例，本土無症狀感染者2例。累計報告本土確診病例11例、本土無症狀感染者3例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

成都市成華、金牛、青羊、龍泉驛等4個區分別從16日或17日開始實行為期1週的臨時性管控措施，期間酒吧、棋牌室、茶樓、網吧、KTV、各類文化藝術和教育體育科技培訓機構、洗浴中心、密室逃脫、劇本殺等人員密集空間密閉場所暫停營業。

另外，在甘肅省蘭州市主城區的4個行政區，從11日0時起就宣布因疫情臨時性管控一週。根據央視新聞，今天這4個區繼續延長臨時管控措施至24日午夜。期間，除必要人員均實行居家辦公，娛樂休閒與文化活動場所一率暫停營業。（編輯：邱國強）1110717

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族