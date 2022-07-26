突破晶片圍堵 中國大使會韓國半導體主管官員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）面對美國擬組成「晶片四方聯盟」圍堵中國發展晶片，中國駐韓國大使邢海明25日在首爾會見韓國半導體業務主管官員。邢海明說，中方願與韓方「排除外部干擾」，加強半導體等領域合作。

綜合韓國媒體報導及中國駐韓國大使館微信公眾號資訊，邢海明25日會見韓國執政黨「國民力量」國會議員、韓國半導體產業競爭力強化特別委員會委員長梁香子，就中韓在半導體等領域的實務合作交換意見。

根據相關報導及資訊，邢海明向梁香子表示，中方願與韓方一起堅持公平公正市場原則，「排除外部干擾」，加強半導體等領域合作，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定。不過，相關內容並未提到梁香子有何回應。

同一天，邢海明還會見了韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根，就進一步深化中韓經貿關係等實務合作方案交換意見。

邢海明說，中方願以中韓建交30周年為契機，進一步加強雙方經貿領域溝通合作，為雙邊關係及兩國經濟發展做出更多積極貢獻。而中方「致力於擴大開放」，未來將為包括韓國企業在內的外國企業提供更多新機遇。

為牽制中國半導體產業發展，避免危及美國國家安全，美國3月間首度提出組成「晶片四方聯盟」（Chip 4）的構想，並邀請台灣、日本、韓國加入，且將在8月底舉行「晶片四方聯盟」工作會議。韓聯社日前報導，美國已透過外交管道，詢問韓國政府是否參加這項會議。

韓聯社25日進一步報導，韓國外交部官員對此表示，他對美方設定參加上述會議的答覆時限表達否定，並認為若有必要，「晶片四方聯盟」應由韓方主導並制定內容，再炎合作。

由於擔心加入「晶片四方聯盟」後可能失去巨大的中國市場，韓國政府目前仍在思考是否加入這一聯盟。（編輯：邱國強）1110726