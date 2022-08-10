防疫混亂 港媒指海南未能包容負面批評

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（中央社記者張謙香港10日電）海南省近日爆發疫情並造成一定混亂，且引發上海和海南媒體「混戰」，有香港媒體參與其中，指責海南方面未能包容輿論的負面批評，反而損害了海南的形象。

中國大陸海南三亞市近日爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新一波疫情，當局立即封城，令大批旅客滯留當地，陸媒日來對相關措施所帶來的結果作出負面報導。

星島日報今天刊登評論文章指出，旅遊勝地三亞因突發疫情封城，逾8萬名遊客滯留當地，隸屬上海報業集團的澎湃新聞發表多篇文章，披露當地酒店「坐地起價」、回程機票暴漲等亂象。

文章表示，相關報導引發輿論對三亞防疫狀況的強烈關注，但也引發海南黨媒海南日報的「怒懟」，後者轉載題為「對三亞疫情防控帶節奏」、「某媒體澎湃得『太離譜』」等文章回應。

據指出，這些文章表示，「他們的所作所為，三亞會記住」，又指「疫情過後，我們有德報德、有怨我們還是報德，但帳，我們會算，會永遠記住」。

文章表示，這起事件引發熱議，不少網友反問：澎湃新聞說的究竟是不是事實。

對於這場爭論，文章指出，海南日報本可以用事實反駁，扭轉輿情，卻轉而質疑澎湃新聞的動機和立場，比如質疑是否因為海南自由貿易港的建設搶奪了上海的地位、生意、光環，還是上半年超過10%的GDP增速讓上海臉上無光等，以致對海南作出負面報導。

文章指出，海南如今正大力發展旅遊經濟，但缺乏包容開放心態，當地黨媒如此仇恨輿論監督，狹隘且不專業，反而有損自身形象。

文章引述其他評論指出，「污名化社會監督的批判文製造了規模更大、影響更為惡劣的輿論效應」。（編輯：周慧盈）1110810