海南疫情本輪確診累計破萬例 加速開鍘躺平官員

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中國官方公布16日新增COVID-19本土病例，海南本輪病例累計突破1萬例大關，上任僅8個月的三亞市吉陽區委書記顧浩16日被免職。圖為9日海南瓊海市民眾進行核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北17日電）中國官方公布，16日新增2888例COVID-19本土病例。宣布以戰時狀態抗疫的海南省，本輪病例累計突破1萬例大關，疫情未止再有官員遭拔，上任僅8個月的三亞市吉陽區委書記顧浩16日被免職。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，16日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3036例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入148例、本土2888例。

其中新增本土確診566例，分別為海南482例、浙江35例、西藏16例、廣東9例、福建8例、陜西6例、四川4例、青海2例，北京、江蘇、山東及雲南各1例。

本土無症狀感染計2322例，分別為海南1181例、西藏670例、新疆307例、兵團56例、浙江22例、江西18例、青海13例，江蘇、陜西各10例、湖北6例，上海、四川及雲南各4例，山東、重慶各3例，內蒙古、河南、廣東及廣西各2例，北京、貴州及甘肅各1例。

海南省在1日發現本輪疫情首名感染者後，迄今疫情快速波及島內13個市縣，近來單日新增病例均逾1千例。16日公布資料顯示，本輪病例累計1萬93例；其中9成出現在旅遊勝地三亞市，本輪病例累計9263例。

海南當局先前強調在省委堅強領導下，要以戰時狀態、決戰姿態全力投入疫情防控攻堅戰；16日對外表示，疫情仍處於膠著，在疫情難止下，大刀揮向當地黨員幹部。

當局14日以嚴肅查處一批疫情防控期間不擔當、不作為的違紀違法問題，向三亞市吉陽區衛健委副主任林惠等 3名成員問責後；16日再以疫情防控不力，將出任三亞市吉陽區委書記僅8個月的顧浩免職。

除了海南外，近來地廣人稀的西藏病例增多也受關注，8日出現確診病例以來，每日新增確診人數均未超過10人；13日陽性人數大幅增加，日增開始突破500例，至16日累計病例計2169例。

病例增多讓中國各地官員繃緊神經，廈門市16日新增8例確診，迄今累計42例。當局16日宣布因疫情防控需要，展開連續3天全員核酸檢測。

在香港及澳門部份，香港16日公布新增5162例確診，包括4890例本土病例，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，感染個案逾9成屬Omicron亞型變異株 BA.5，預期占比會在未來幾週不斷攀升，但難以說明何時會變成主流病毒株。

澳門16日公布，新增12例境外移入病例，其中10例分別由葡萄牙、加拿大、馬來西亞、新加坡、美國及台灣入境，列為無症狀感染者；另外2例分別由葡萄牙及巴基斯坦入境，因曾確診被列為復陽個案。 （編輯：唐佩君/李雅雯）1110817