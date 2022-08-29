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首頁 / 兩岸

多位部長親自帶隊督導 中國穩經濟態度達新高點

2022/8/29 16:22
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（中央社台北29日電）中國國務院派出19個「穩住經濟大盤督導和服務組」分別前往經濟大省督導，由中央重要部會與機關的部長、行長親自率領，格局超乎以往。分析稱，此舉顯示中國官方穩經濟態度達近年高點。

中國國務院23日宣布派出19個督查組，對廣東、上海、新疆等19個省級行政區展開大督查，重點則是就業、金融、外貿、外資、投資、預期等「六穩」工作，有無落實「穩經濟一攬子政策」。

據香港01報導分析，工作組近日已經陸續進駐福建、湖南、山東、湖北、河南等多個經濟大省，且均由中央重要部會與機關的一把手親自率領，格局超乎以往，顯示這次的督導要抓緊中國經濟的核心與重點。

報導提到，住房和城鄉建設部部長倪虹率領的工作組進駐福建、水利部部長李國英率領的工作組到了湖南、生態環境部部長黃潤秋率領的工作組抵達山東、交通運輸部部長李小鵬率領的工作組赴湖北、中國人民銀行行長易綱率領的工作組在河南督導。

分析指出，如此「高規格」的工作組，而且組成人員涵蓋國家多個部門，不論對於地方的督導壓力，還是所能調動的資源，都不同尋常。種種跡象顯示國務院正在強化對於經濟工作的督促和領導，「最高層」對於經濟工作的重視達到近年來的高點。

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分析並稱，儘管目前中國經濟復甦還要仰賴更多努力，例如及時優化防疫政策，以早日恢復正常生產生活秩序，構建有利於經濟發展的良好法治環境和國際環境；但目前中國正在重新聚焦經濟民生、發展、改革開放這些鄧小平時代以來的共識，「發展是硬道理正在回歸，經濟民生的重要性日益凸顯」。

據新華社報導，國務院19個督查組工作除圍繞「做好六穩」外，並「落實六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）任務。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110829

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