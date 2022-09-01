成都網友預示封城3天後成真 換來被拘15天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）四川成都宣布全市居民今天起「原則居家」，成為又一個形同封城的中國大城市。然而，一名暱稱「熱帶雨林」的網友3天前就已預告此事，引起成都居民搶購物資，但他因此被警方拘留15天。

鑑於成都8月下旬起本土疫情持續升溫，感染病例累積至今已超過1000例，並有100多個區域被列為中高風險區，成都市官方上午宣布，全市居民今晚6時起「原則居家」，不得隨意進出社區，且連續4天進行全員核酸檢測，形同封城。

綜合網路訊息及中國媒體報導，一名暱稱「熱帶雨林」的佘姓網友8月29日在微信群組率先透露，成都可能要封城5天，並指省上（四川省政府）要求整個成都市靜態管理，市上（成都市政府）還在爭取限定在5個主城區和天府新區、龍泉驛。並指管控範圍尚未完全確定，「還在開會商量」。

「熱帶雨林」這一網路發言，不久便迅速在中國網路瘋傳，成都市民一如先前全面及局部封城的上海、西安、深圳、天津般，大舉湧向全市各大賣場及商舖，將蔬果、鮮肉、米麵、飲用水搶購一空，甚至出現有人扛著整隻豬肉回家囤積，導致實體及網路店舖瞬間斷貨。

在成都市官方今天宣布「原則居家」前，歷經瘋搶物資的成都人，便將「熱帶雨林」戲稱為「熱總」，並戲稱「熱帶雨林叫我來買的」、「熱帶雨林叫我來排隊的」，更有人稱8月29日是「829成都熱帶雨林購物節」。

然而，成都市公安局8月30日即通報，網名「熱帶雨林」、現年37歲的佘姓網友「為吸引關注，在網絡群組中發表『尋釁滋事言論』，造成市民恐慌情緒，對疫情防控工作帶來干擾」，違反中國「治安管理處罰法」相關規定，法處以行政拘留15日，並處人民幣1000元（新台幣約4400）罰款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但今天上市成都市官方宣布「原則居家」後，不少成都網友紛紛對被拘留的「熱帶雨林」表示關心，甚至有人聲援他。其中有人表示，還好「熱總」有提前預告，自己才能囤夠生活物資，且「造福市民」，真的算是「熱帶雨林旋風」。

更有人直指，「熱帶雨林事件」再次表明，在防疫問題上，中國很多謠言就是「遙遙領先的預言」。先前聽人說中國是個「謠言先行的國家」，自己還不信，如今「我是信了」。（編輯：邱國強/張淑伶）1110901