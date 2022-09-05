恆大清算聆訊再延期 港交所要求證明管理層誠信

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國地產商恆大遭債權人向香港高等法院提出清算申請，首次清算申請聆訊原定於8月31日舉行，如今確定延後至11月7日。於此同時，港交所加碼要求恆大證明管理層誠信無虞，才可重新交易。

今年6月24日，債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。

原本法院預計於8月31日進行首次清算申請聆訊，然而由於恆大提出反對意見，因此先是將時間推遲至9月5日；今天恆大再次發布公告，高等法院批准再次延後至今年11月7日。

據公告，目前正與集團的財務及法律顧問積極推動境外債務重組工作，並將盡快公布一個「尊重所有利益相關者權利」的具體解決方案。有任何重大進展將會知會股東及投資者，並適時刊發公告。

恆大自去年爆發財務危機以來，不斷地出售不動產、股份等資產變現，更因為境外債權人對於企業資金情形有疑慮，造成重組計畫的發布日期從7月底延後至今年底前。

另一方面，今年3月21日，中國恆大、恆大物業、恆大汽車等3家公司因未能如期公布2021年度業績報告，在港交所暫停交易，至今未恢復交易。

據21世紀經濟報導，恆大於8月30日發布公告表示接獲香港交易所的額外復牌指引，要求證明管理層或對中國恆大管理營運有重大影響的任何人的誠信。此外，需證明沒有對投資者構成風險並損害市場信心的監管疑慮。

據公開資訊，這是港交所對恆大提出第3次復牌指引；第1次要求公布上市規則中規定所有未公布的財務業績、證明恆大遵守上市規則相關規定及向市場通報所有重要訊息，使股東和其他投資者可評估恆大的情況；第2次要求先處理債權人提出的清算問題，清算申請被撤回或解除，才可重新交易。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110905