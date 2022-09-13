楊潔篪會見俄駐中大使 稱在核心利益上相互支持

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（中央社台北13日電）中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪12日會見俄羅斯駐中大使德尼索夫，稱中俄在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

中國外交部網站12日晚間發布楊潔篪會見即將離任的德尼索夫（Andrey Denisov）訊息。

楊潔篪高度評價德尼索夫推動中俄關係的貢獻，並指在中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）戰略引領下，兩國沿著正確軌道篤定前行，雙方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際多邊場合密切協作。

楊潔篪說，中方願與俄方一起，不斷做細做實兩國高水平戰略協作內涵，維護雙方共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

德尼索夫則表示，近20年來親身經歷中國在經濟社會發展方面取得的輝煌成就，指在兩國元首親自引領下，俄中雙邊關係達到歷史最高水平，進入新時代。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣，引發共軍一系列軍演，當時德尼索夫表示，裴洛西訪台灣是挑釁行為，敦促華盛頓勿採取破壞地區穩定和國際安全的行徑。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110913