2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

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（中央社台北7日電）2022年諾貝爾獎得主相繼宣布，中國人沒有獲獎，卻蹭出5個「贏家」。除了4所大學發文宣傳得主與該校的關係，官方人民文學出版社更稱諾貝爾文學獎得主是其出版社作家，被譏為真正大贏家。

據微信公眾號「有暉即寫」今天發文，諾貝爾物理獎得主4日揭曉後，南京大學成為中國第一個贏家。南大發文強調，其中一位得主吉林哲（Anton Zeilinger）是他們在2016年聘的名譽教授，曾代表奧地利科學院與南大簽署合作備忘錄，在量子物理等多個領域開展合作。

同濟大學也不甘示弱，諾貝爾化學獎得主5日出爐後，火速宣布自己成為第二個贏家，因為化學獎其中一名得主夏普里斯（K. Barry Sharpless）是他們的名譽教授。

西安交通大學則成為第三個贏家，因為物理獎得主吉林哲也是他們的名譽教授。

位於合肥的中國科學技術大學則成為第四個贏家，因為物理獎得主吉林哲還是受聘中國科大的「愛因斯坦講席教授」。合肥市政府新聞辦公室微信公眾號「合肥發布」6日發文宣傳。

「有暉即寫」稱，以上四個贏家都不如最後一個贏家，人民文學出版社才是真正的大贏家，因為諾貝爾文學獎得主法國作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）被稱為他們出版社作家。

據中新網報導，人民文學出版社曾出版安妮．艾諾的長篇小說「悠悠歲月」，並將該書評為「2009年度最佳外國小說獎」。

人民文學出版社微信公眾號6日晚間發表題為「2022年諾貝爾文學獎揭曉！人民文學出版社作家獲獎！」文章，迄今閱讀量破10萬，並收到很多網友的恭喜，連翻譯者都被恭喜上了，還有網友形容人民文學出版社「贏麻了」。

但也有網友對「人民文學出版社作家獲獎」的標題表達不以為然，出版社小編則回稱「下次一定一定更謹慎」。（編輯：楊昇儒）1111007