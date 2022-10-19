誰背棄和平解決台灣議題承諾 中美兩國交相指責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）美國國務卿布林肯說，美方一中政策核心是承諾和平解決分歧；中國外交部回應，布林肯的說法是篡改承諾，而回顧解密文件，美對台軍售減量的關鍵在於，中國承諾和平解決兩岸分歧。

布林肯（Antony Blinken）17日在美國史丹佛大學（Stanford University）與前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）對談時，被問到美國對台政策。

他說，美方一中政策不會改變，但核心是承諾和平解決分歧，若這樣的情況發生變化，將為未來帶來極具挑戰的前景。

布林肯並示警，近年來北京對台態度發生變化，北京從根本上認定現狀已不再能接受，決心在更短時間內實現統一。如果和平手段行不通，就採取脅迫手段，若脅迫手段不起作用，就可能採取武力手段以實現其目標，「這就是深切破壞現狀並造成極度緊張的原因」。

汪文斌昨天在記者會中答覆提問表示，布林肯把美國的一中政策同中方承諾和平解決台灣相關聯，並稱這是美國一中政策的核心，但這不是對承諾的重申，而是對承諾的篡改。

他說，美國承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這些承諾清清楚楚體現於中美三公報，但美方卻一再違背自己的諾言。

中美三公報是指1972年2月28日簽署的上海公報，1979年1月1日簽署的建交公報，以及1982年8月17日簽署的八一七公報。

美國依據台灣關係法售台武器，北京常對此抗議，指美方違背八一七公報。不過，2019年8月30日經白宮解密的文件顯示，美國同意減少對台軍售的意願，是以中國持續以和平解決兩岸分歧的承諾為先決條件。

1982年8月17日也就是八一七公報簽署當天，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）發給當時的美國國務卿舒茲（George P. Shultz）、國防部長溫伯格（Caspar Weinberger）一份備忘錄。

雷根在備忘錄中指出：「簽署公報前的相關會談，基於一清楚認知而進行。」也就是對台軍售的減量，端視台海和平狀況及中國所宣告，尋求「和平解決台灣議題」的「大政方針」（fundamental policy）能否延續。

此外，布林肯另指出，中國在過去10年已產生重大變化，近年來在習近平的領導下，出現了一個非常不同的中國，在國內更具壓迫性，在國外更具侵略性，許多情況下，這對美國的利益和價值觀構成挑戰。

他說，美國和世界各國在和平解決台灣議題有著深遠的利益，每天通過台灣海峽的商業運輸量，對全世界的經濟影響深遠，若台灣的半導體生產因敵對行動而中斷，全世界將產生經濟危機。

布林肯重申，美國致力於一個中國政策，但也決心兌現支持台灣自衛能力的承諾。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111019