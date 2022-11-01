河南省長赴富士康鄭州科技園 要求嚴格人員物資閉環管理

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）鄭州富士康出現員工徒步返鄉現象後，河南省長王凱在今天前往富士康鄭州科技園的生產廠區、生活社區調研，並強調要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任。

據河南日報報導，王凱在今天到鄭州航空港經濟綜合實驗區調度指導疫情防控工作，強調要深入貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，壓實各方責任，細化防控措施，加大對企業員工關心關愛和服務保障力度，全力守護人民群眾生命健康安全。

報導也說，王凱走進了富士康鄭州科技園的生產廠區、生活社區，詳細查看物資供應、衛生消毒殺菌、人員通勤等情況。

他也聽取鄭州市、航空港區負責人員和企業負責人工作彙報，與河南省疫情防控指揮部工作組共同研判形勢、調度工作。

王凱指出，當前疫情形勢嚴峻複雜，各級各相關部門要高度重視、迅速行動，嚴格落實省委「六個不動搖」的工作要求，著力抓好應對處置工作，用最短時間、最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢。

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王凱強調，要迅速成立省市區和企業聯合嵌入的應急指揮體系，組建工作專班，保持高效運轉。要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任，完善專項專案，扎實開展核酸檢測、疫調排查、隔離管控、環境消殺等工作。

王凱指出，要加強醫療保障，配足防疫物資、配強醫護力量，提高員工自我防護意識和能力，最大限度確保人員安全健康。要堅持依法依規，及時準確發布權威資訊，積極營造同心抗疫的良好氛圍。（編輯：張淑伶）1111101