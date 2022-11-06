中國央行副行長范一飛落馬 分析稱與支付監管有關

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（中央社台北6日電）中國人民銀行副行長范一飛被控違法違紀而遭查。據報導，范一飛「有問題」的傳言已經持續將近一年，期間曾多次被約談。由於長期負責金融支付業務，市場人士認為落馬可能與支付監管有關。

中共中央紀委國家監委網站5日刊發公告指出，中國人民銀行（中國央行）黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。成20大後首位落馬的部級官員。

范一飛被查的消息引起中國金融業界動盪，部分分析認為背後可能與監管政策有關。

綜合香港明報、財新網、21世紀經濟報導，過去一年以來，范一飛「可能有問題」的風聲已在坊間流傳，在此期間他也曾多次被相關部門約談，配合相關調查，不過實際情形與談話內容不明。

報道稱，范一飛分管支付司、科技司、貨金局、數位貨幣等部門和業務，直到今年8月，張青松出任副行長後，接手支付業務。當時曾經傳出，范一飛原本可望在這次的人事異動中，分管徵信局，然而最終被上級駁回，理由是「范一飛不適合分管所有與市場相關的司局」。現在看來，當時已經顯示出一些端倪。

市場分析認為，近年來中國的支付行業發出的200多張牌存有嚴重的管理和監管，暴露的問題不少。張青松走馬上任後，在今年9月時也在公開場合強調「落實強化大型支付平台企業監管、堅持支付業務回歸本源，規範平台企業支付業務，並健全監管法治基礎。」

如今范一飛被查，可能會引發支付業新一輪震盪。

報導提到，過去幾屆中共黨代會後的「首虎」都被視為是「政治風向球」，例如18大後，時任四川省委副書記李春城落馬；19大後，時任中宣部副部長魯煒被查。范一飛落馬後續引起各方關注。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111106