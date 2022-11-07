更多編輯台推薦新聞：
11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 兩岸

上海疫情拚清零 1名無症狀感染追接觸者2631人

2022/11/7 10:44（11/7 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
上海市力拚COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零，要求民眾進入公共場所掃碼、旅客搭乘地鐵配戴口罩等措施。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月7日
上海市力拚COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零，要求民眾進入公共場所掃碼、旅客搭乘地鐵配戴口罩等措施。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海7日電）上海市COVID-19疫情單日新增1名本土無症狀感染者，在隔離管控以外的社會面發現。為落實動態清零，防疫單位追蹤這名陽性患者的密切接觸者、次密接者等相關人員達2631人。

上海市政府官方帳號「上海發布」7日發布疫情概況。6日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，新增本土無症狀感染者2名，其中1名患者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例2例和境外移入無症狀感染者20名。

官方說明，這名本土無症狀感染者居住在靜安區，在常態化核酸檢測中發現異常，經過疾控部門複核為陽性，被診斷為無症狀感染者，現已轉運至定點醫療機構隔離醫學觀察。

這名感染者活動軌跡除了居住地外，主要涉及食品行、超市、菜市場。官方在對外發布資料中公開了這名患者住處地址，且將其所涉及相關區域列為中風險區或低風險區。

截至7日上午9時，累計追查這名感染者在滬密切接觸者、密接的密接（次密接者）等相關人員累計達2631人，均已落實管控，核酸檢測結果均為陰性，相關環境落實消毒措施。（編輯：唐佩君）1111107

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
上海疫情嚴抓病例 單日新增多為無症狀感染者