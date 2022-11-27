自由廣場上為中國抗議者加油 民眾稱讓高牆倒下

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中國多地陸續傳出藉悼念烏魯木齊火災遇難者表達對防疫封控政策的不滿。台北自由廣場27日晚間出現民眾自發為中國聲援的活動，現場擺放鮮花和聲援看板，民眾並接力發表講話、感言。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月27日

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）今天晚間台北自由廣場出現民眾自發為中國聲援的活動。有民眾念起出現抗議聚集的中國大學名單，其他人一一高呼「加油」，為中國異議之聲打氣。

中國多所大學從昨天開始，陸續傳出藉悼念烏魯木齊火災遇難者表達對防疫封控政策的不滿。

今天台北的自由廣場也出現哀悼紀念活動，民眾點起火燭、擺放鮮花。他們表示這是自發活動，許多人因為網路訊息得知此活動後前來。

布條與聲援看板隨著入夜也越來越多，上頭寫著「共產黨下台」、「打到國賊習近平」、「起來不願做奴隸的人們」、「崩潰跳樓的是我」、「我們是最後一代」等等。

哀悼活動中，民眾自發開始接力發表講話、感言。

有民眾念起中國網民做出的抗議的大學名單，每念一所大學名稱，現場的民眾高喊「加油」之聲此起彼落。接著，有民眾為上海民眾、富士康工人等加油。

有民眾上前說，他明年將去中國的一所大學讀書，他不知道是好還是不好，但會好好看現實的中國。

有民眾說，看到中國人民出來抵抗監管，看到好多正直的靈魂與眼睛在中國的大學與街上，比起天上的星辰還亮麗。

有民眾說，要一直講述與不斷對話，直到高牆倒下。

也有民眾上前來念詩人聶魯達（Pablo Neruda）、作家廖亦武等人的詩作。

還有民眾表達對中共政權的憤怒。

有民眾則是帶領現場前來參與哀悼的人唱歌，活動氛圍和平。

現場有陸港台與外國籍人士、學生。哀悼活動從今晚6時半開始，截至發稿前，人潮還未散去。（編輯：張淑伶）1111127