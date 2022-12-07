中國外交部：習近平12/7出訪沙烏地阿拉伯

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（中央社記者李雅雯上海7日電）中國外交部今天宣布，中國國家主席習近平將於7日至10日赴沙烏地阿拉伯出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，對沙國進行國事訪問。

中國外交部7日上午8時宣布，應沙烏地阿拉伯王國國王沙爾曼（King Salman）邀請，國家主席習近平將於7日至10日赴沙國利雅德出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會並對沙國進行國事訪問。

國營沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）6日報導，習近平將於7日抵達沙烏地阿拉伯訪問，這是習近平自2016年以來首次出訪全球最大原油出口國。這次訪問行程包括一場由沙國國王沙爾曼主持、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與會的雙邊峰會；穆罕默德．沙爾曼是沙國的實際統治者。

習近平也將出席一場波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6個成員國的統治者峰會，以及召集其他中東國家領袖的會談。

習近平到訪時間點正值沙烏地阿拉伯與美國的關係趨於緊張，原因涉及能源政策、區域安全、人權等。

石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）10月同意每日減產200萬桶石油，為維持數十年的美沙夥伴關係帶來一擊，白宮形容此舉無異在烏克蘭戰爭上「與俄羅斯站在同一陣線」。OPEC+在4日開會決議維持上述減產措施。

中國是沙烏地阿拉伯原油的最大買家，採購量約占沙烏地石油出口1/4。分析指出，除了能源議題，兩國領導人預期也會討論可能合作的協議，使中國企業更深入參與沙烏地的超大型計畫。

沙烏地經濟仰賴石油，這些超大型計畫是王儲經濟多元化願景的核心，其中包括耗資5000億美元（約新台幣15兆3000億元）打造一座名為「新未來」（NEOM）的未來派特大城市，將高度仰賴臉部辨識與監視科技。

美國之音4日引述前澳洲駐北京大使館外交官阿夫特曼（Gedaliah Afterman）意見表示，目前中國與中東分歧各方的關係發展相當成功，包括沙烏地阿拉伯、以色列和伊朗。

他認為，在這次中阿峰會上，雙方將尋求達成更多經貿合作協定，包括可能簽署中國和海灣阿拉伯國家合作委員會國家間的自由貿易協定。（編輯：曹宇帆）1111207