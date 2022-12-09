中國經濟活動仍疲弱 11月PPI年降1.3%

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（中央社台北9日電）中國國家統計局公布，11月份工業生產者出廠價格指數（PPI）年降1.3%，連續2個月下降，居民消費價格指數（CPI）年升1.6%，較10月份下降0.2%。路透社分析，反映中國經濟活動及需求仍然疲弱。

據澎湃新聞今天報導，中國國家統計局表示，受到煤炭、石油、有色金屬等行業價格上漲影響，11月份PPI較10月份微漲0.1%，但漲幅比上月回落0.1個百分點。受到去年同期對比基數較高影響，11月份PPI與10月份一樣，年降下降1.3%。

CPI由10月份上漲0.1%轉為11月份下降0.2%，與去年同期比較漲幅也回落，主要受到國內疫情、季節性因素及去年同期對比基數走高等因素影響。其中，食品價格在11月份下降0.8%，影響CPI下降約0.14個百分點。

路透社今天報導，中國PPI下降及CPI上升溫和反映經濟活動及需求仍然疲弱，主要由於疫情防控措施影響生產及民眾流動。

報導表示，中國日前公布優化防疫新10條，分析師及市民觀察家都歡迎新措施，認為有利改善社會消費。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111209