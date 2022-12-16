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中國入境隔離5+3 旅館滿5天即要求退房形同縮短

2022/12/16 13:51（12/16 14:16 更新）
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中國推出優化防疫新10條後，兩岸直航4個城市陸續宣布取消5+3入境隔離天數中的「+3」，滿5天一律離開隔離旅館。圖為9日廣州白雲機場出入境旅客。（中新社）
中國推出優化防疫新10條後，兩岸直航4個城市陸續宣布取消5+3入境隔離天數中的「+3」，滿5天一律離開隔離旅館。圖為9日廣州白雲機場出入境旅客。（中新社）
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（中央社記者邱國強北京16日電）中國推出優化防疫新10條後，兩岸直航4個城市陸續宣布取消5+3入境隔離天數中的「+3」，滿5天一律離開隔離旅館。而多數台灣人解隔返家後未再被要求隔離3天，隔離天數形同縮短。

此外，中國官方有意自12月19日起將入境隔離天數進一步縮減為2+3天的消息，目前在中國的外籍及台、港籍居民圈中甚嚚塵上。

目前從台灣桃園出發的兩岸直航班機，僅能飛往中國北京、上海、廈門、成都等4個城市。從台灣飛往中國的旅客，依規定必須先在這4個城市的隔離旅館隔離5天。若要轉往其他城市，則須繼續隔離3天；若留在當地， 則可申請返回當地住處隔離3天，也可續留旅館隔離。

據台商透露，中國官方7日宣布推出優化防疫新10條後，成都的一家隔離旅館首先在9日晚間發出通知，宣布凡是10日起隔離滿5天的入境旅客一律離開旅館，讓許多符合條件的台籍旅客喜出望外，反覆求證是否屬實。

雖然，這項通知讓部分要從成都轉往他地的台商，必須連忙更改機票及高鐵票，把日期提前3天，但他們仍然有「撿到了」、「賺到了」的感覺，翌日便高興地解除隔離各自返家。

這一消息立刻在北京、上海、廈門隔離的台籍旅客間哄傳，並詢問這3地是否比照辦理。但因為這項開放措施似由地方各自決定，各地作法不一，這3地直到本週才陸續跟進。其中最後跟進的是北京，直到15日才宣布入隔離滿5天就一律離開旅館，自行前往居住地。

絕大部分台籍民眾反映，在上述4地入境隔離滿5天前往居住地後，並沒有被當地各級政府或居委會要求在家隔離3天，僅有深圳的少數居委會仍要求執行。如此一來，中國官方規定的8天隔離期，便形同縮減為3天，對往來兩岸的民眾十分便利。

除上述彈性作法外，中國的外籍及台、港籍居民圈中近來盛傳，中國官方有意自12月19日起將入境隔離天數，從目前的5+3天進一步縮減為2+3天，更可能從2023年1月9日起再縮短為0+3天。雖然至今無法證實，但台籍民眾普遍認為，縮短隔離天數勢不可擋，而且看來也是中國官方的既定方針。（編輯：陳沛冰）1111216

#中國
#5+3
#入境隔離
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