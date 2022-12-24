陸港或將通關 港醫管局：有計劃應對陸求診人潮

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（中央社台北24日電）中國大陸疫情面臨高峰，多地醫療系統超負荷之際，陸港或於明年初恢復通關。香港醫院管理局行政總裁高拔陞表示，若陸港通關後出現來自中國大陸的求診人潮，也有計劃應對。

綜合港媒報導，高拔陞接受香港有線新聞訪問時作出上述表示。該訪問在今天播出。

因疫情中斷近3年的陸港通關，盛傳明年初全面恢復。中國國務院總理李克強日前接見到北京述職的香港行政長官李家超時表示，隨著疫情防控優化調整措施有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與大陸人員往來逐步恢復正常。

值此之際，香港確診病例上升，昨天新增超過2萬例，加上踏入流感高峰期，香港公立醫院急症室求診人數大增，有病人等了8小時也未能就診。

高拔陞表示，現在與第5波疫情最高峰時相比，嚴重或需要接受深切治療的病例較少，輕微病例較多，但由於很多感染的老人本身患有基礎病，醫療服務負擔仍然大。

他表示，如果醫護人員可以配合，希望他們盡量不要在這段時間休假。

記者提問如果香港與中國大陸真的通關，因為大陸疫情有上升趨勢，會不會有大量來自中國大陸的人來香港急症室就診。

高拔陞表示，因為疫情難以估計，醫管局會緊密審視整體疫情及求診人數等，有需要時作出相應調整。被問到公立醫院有沒有足夠醫護人員及藥物應付，他表示，在隔離設施、治療、藥物、保護裝備等方面，醫管局都有不同預案準備。

中國疫情引發民眾的搶藥潮，蔓延至香港、澳門、台灣、日本及澳洲等。香港不少藥房被買到缺貨。高拔陞表示，醫管局有足夠藥物庫存，會有方法確保供應。

南華早報今天報導，中國目前未正式批准大規模使用復必泰（BNT）疫苗，有中國大陸民眾到澳門接種復必泰原始病毒株疫苗，費用約美元212元（約新台幣6520元），預約接種已排到明年1月28日。

香港政府22日公布，復必泰原始病毒株疫苗、復必泰二價疫苗及科興疫苗已正式在港註冊，相關藥廠正積極爭取向私家市場供應有關疫苗。非香港居民可以在私家醫生診所或醫院自費接種相關疫苗。

報導引述香港私家醫院聯會主席何兆煒表示，正密切留意陸港何時通關，及有多少中國大陸民眾有興趣來香港接種疫苗。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111224