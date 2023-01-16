中國監管整改暫告終 滴滴出行宣布恢復新用戶註冊

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因赴美上市風波，曾被中國官方強力監管的網約車商滴滴出行，16日透過官方微博宣布獲准恢復新用戶註冊。（中新社）

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（中央社台北16日電）因赴美上市風波，曾被中國官方強力監管的網約車商滴滴出行，今天透過官方微博宣布獲准恢復新用戶註冊，且不忘強調「認真配合」網路安全審查，象徵中國官方對滴滴的監管行動暫時告終。

事實上，原本被中國官方在各大網路應用商店下架的滴滴出行App，約自2022年12月下半月起已恢復如「特惠車」等部分功能供下載。至於微信「小程序」內仍開放使用、但功能受限的滴滴出行App，也陸續恢復原有功能，但當時仍未恢復新用戶註冊。

綜合中國媒體報導，滴滴出行強調，公司一年多來「認真配合」中國國家網路安全審查，「嚴肅對待」審查中發現的安全問題，進行了「全面整改」。經報請網路安全審查辦公室同意，即日起恢復滴滴出行的新用戶註冊。

滴滴出行說，公司後續將採取有效措施，確實保障平台設施安全和大數據安全，「維護國家網路安全」。

滴滴出行App恢復下載及新用戶註冊的消息，約在2022年底陸續傳出，加上同一時間中央經濟工作會議表態支持平台經濟及民營經濟，都被中國各界視為滴滴出行App可望恢復正常運作的訊號，也象徵中國官方過去2年對滴滴等大型科技企業的監管暫告一段落。

2021年6月30日，滴滴出行在美國首次公開募股（IPO），隨即傳出此舉並未獲得中國官方同意，加上當天正值中共百年黨慶前夕，此舉徹底惹怒中共最高層。幾天後，滴滴出行旗下一系列App即遭官方以「嚴重違法違規收集使用個人信息」為由，被陸續強制下架，且停止新用戶註冊。

儘管被結束監管，但南華早報日前報導，滴滴出行將在農曆新年前啟動新一輪裁員行動，涉及數百個職位。（編輯：邱國強/李雅雯）1120116