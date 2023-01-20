專家：美中去年貿易額有望創新高 兩國存「選擇性脫鉤」

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最新數據顯示，儘管有關美中正在進行經濟脫鉤的討論不絕於耳，但兩國去年貿易額有望創下紀錄。（中央社製圖）

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（中央社台北20日電）最新數據顯示，儘管有關美中正在進行經濟脫鉤的討論不絕於耳，但兩國去年貿易額有望創下紀錄。研究美中貿易關係的專家認為，這顯示美中之間存在「選擇性脫鉤」。

美國之音（VOA）中文網19日報導，據美國政府截至2022年11月數據，過去11個月，美國向中國出口1400多億美元，進口4990億多美元，總貿易額近6395億美元，有望創下兩國貿易額的新高，或至少非常接近。最終報告將於2月7日發布。

北京公布的全年貿易數據則顯示，中美去年貿易額達到創紀錄的7600億美元。這些貿易數據尚未根據通貨膨脹進行調整。

華盛頓智庫布魯金斯學會桑頓中國中心的高級研究員杜大偉（David Dollar）認為，這些數據意味美中之間的貿易戰只影響了一些產品。

報導引述杜大偉說，「美國對半導體和電信設備的進口較2018年的高位大幅下降。但許多其他產品的進口都增加了，從中國的進口總額在2022年創下新高」。

這位研究美中經濟關係的專家說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的持續影響，美國人購買了大量中國製造的產品，例如家具、服裝、健身器材、電腦及相關設備、電視機和其他家用電器。

他指出，「迄今為止發生的事情可以被描述為選擇性脫鉤」。

歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀地緣政治高級分析師韋恩（Ali Wyne）也說，「有關脫鉤的言論繼續超越現實」。

報導說，在貿易並未受關稅影響的同時，北京與華盛頓最近幾年的政治緊張顯然對雙向投資造成了影響，而美中大國博弈所造成日益加劇的地緣政治緊張以及中國經濟前景不確定性則影響了外國投資者在中國投資的信心，不少美國公司紛紛撤出中國，轉向亞洲其他國家。

與此同時，拜登政府除了延續川普政府時期對中國產品加徵的關稅，也與中國展開了「科技戰」，透過出口管制等限制措施，阻止中國獲得半導體等關鍵性的技術。

針對美中兩國在打科技戰的同時是否也能在其他領域保持強勁貿易關係的問題，杜大偉的反應是肯定的。他說，這是基於經濟效率。

杜大偉認為，華盛頓一些人主張與中國進行「嚴厲的脫鉤」，將對美國人的生活水平帶來很大影響。

美國服裝和鞋類協會、美國鞋類零售商和分銷商、全國零售聯合會、零售行業領袖協會和美國時尚行業協會17日發布的一項研究報告評估了美國自2018年起對中國產品實施的關稅對美國企業和消費者帶來的影響。

報告發現，對中國關稅的負面影響，包括更高的成本和更高的價格，都落在美國公司和美國家庭身上；其次，關稅導致一系列重大的間接成本，包括試圖建立分散供應鏈相關事項的成本；而消費品價格的上漲對美國低收入家庭產生了更大負面影響。

報告舉例，關稅對美國從中國進口的防水鞋影響最大。這些關稅每年給美國進口商造成2.5億多美元的直接成本，而且每年都在惡化，到2022年增加到4.5億多美元。

這些行業協會還表示，美國行政當局沒有給鞋類產品進行關稅豁免，以減輕關稅對鞋類採購公司的負面影響。報告援引喬治梅森大學莫卡特斯中心（Mercatus Center）的數據說，在提交的442項鞋類產品的關稅豁免請求中，每一項都被拒絕了。

包括美國服裝和鞋類協會在內的一些行業組織2021年8月向美國國際貿易法庭提交「法庭之友」的法律文件，其中表示美國貿易代表辦公室的關稅程序「有缺陷」。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1120120