中國官員見日本商會長 稱反對供應鏈意識形態化

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（中央社台北21日電）中國外交部亞洲司長劉勁松日前會見中國日本商會長池添洋一時表示，「將產供鏈合作意識形態化」不符合工商界利益。中日關係當前正受到針對性防疫限制措施和國際情勢的負面影響。

根據中國外交部網站20日發布的消息，劉勁松18日會見中國日本商會會長、伊藤忠（中國）集團有限公司董事長池添洋一，就中國經濟、中日關係等交換了看法。

劉勁松說，近期中國政府優化調整了COVID-19疫情防控措施，這為中國經濟注入強勁動力。中方對於個別國家對來自中國的旅客採取限制性措施表達強烈不滿，指這是「不科學不專業，帶有歧視性政治性」，對中外產供鏈合作特別是商務往來也很不利，「相信中國日本商會已關注到這一問題」。

劉勁松說，中日經貿關係十分密切且互利互惠，雙方應遵循經濟規律，努力排除非經濟因素、第三方因素對兩國經貿投資合作的干擾，避免「泛安全化」等舉措影響企業運營效率、增加商務成本。將產業鏈、供應鏈合作意識形態化，不符合時代潮流和工商界利益，損人不利己。

據中國外交部，池添洋一談及，部分在中國的日企對日本政府經濟安保政策「感到困惑」，希望不要影響、割裂正常的經貿和科技合作。他並相信中方放寬防疫政策會給日企在中國經營帶來更多便利。

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鑒於中國疫情升溫及相關資訊不透明，韓、日兩國對中國民眾入境實施加強邊境管制措施。作為報復，中國在10日發布暫停簽發韓國公民赴中國短期簽證及日本公民赴中國的普通簽證，隨後又有限度准許辦理核發部分公務及部分商務簽證。

另外，為抗衡中國，日本及美國正在包括半導體、人工智慧（AI）、量子等最尖端技術在內的經濟安保領域擴大合作。日本也積極響應參與由美國主導推動的印太經濟架構（IPEF）。（編輯：張淑伶）1120121