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國際調解院籌備辦公室在香港成立

2023/2/17 11:50
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（中央社記者張謙香港17日電）在北京的協助下，國際調解院籌備辦公室昨天在香港成立，預料辦公室最終也會設在港；港府相信，這個辦公室可以肯定香港的國際平台地位，同時帶來經濟效益。

中國與部分國家去年簽署了「關於建立國際調解院的聯合聲明」，同意在港展開建立國際調解院的籌備工作。

港府公布，籌備辦公室昨天在港舉行成立儀式，參與簽署聲明的相關國家都派了官員出席，與會者還有本地政要及法律界人士。

國際調解院預計是一個由各方共同協商建立的常設多邊政府間國際組織，為解決國際爭端提供調解服務。

香港行政長官李家超昨天在成立儀式上以視像致辭說，香港會全力支持籌備辦公室；律政司司長林定國則說，期待並將支持國際調解院的最終成立，以推動及應用調解以解決各類國際爭議。

為了配合籌備辦公室在港設立，中國外交部與香港簽署了「關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排」，訂明籌備辦公室的設立、地位，以及該辦公室及相關人士的特權及豁免權。

因此，港府將會修訂「國際組織（特權及豁免權）條例」，並提交立法會審議。

另據媒體報導，根據立法會去年9月發布的香港國際仲裁服務研究報告，在亞洲區的仲裁服務中，新加坡是香港的強勁競爭對手，新加坡國際仲裁中心現時在區內位居首席。（編輯：陳沛冰）1120217

#香港
#國際調解院籌備辦公室
#港府
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