通膨升息壓力難紓解 美元兌人民幣匯率快破7

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）經歷前兩個月的快速升值，近期人民幣波動加劇，受通膨和升息壓力等因素影響，美元兌人民幣匯率近期破6.8關卡，24日美國發布個人消費支出（PCE）物價指數後，更是朝向破7叩關。

中國媒體第一財經26日報導，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔分析，年初美元貶值加上各方對於中國復甦的預期，還有季節性因素，通常每年1月人民幣偏向於升值，尤其在農曆新年前，以致人民幣升值迅猛。

報導說，近來人民幣貶值的另個原因在於，過去幾個週期，每當人民幣大幅升值，人民銀行隨即取消外匯風險準備金，而在美元兌人民幣達6.7以下，這樣的措施被逆轉的風險較大，尤其今年出口可能快速下滑。

此外，市場先前充分預期美聯儲（Fed）貨幣政策偏向寬鬆，一旦這樣的預期被逆轉，勢必放大美元反彈動能。

不具名國有銀行外匯交易員指出，從技術面看，當前美元兌人民幣介於6.7算合理，因這個價位出現較強支撐，但人民幣暫時貶值的可能性仍偏高，不排除回到7以上。

報導另指出，因美元指數向來是最難預測的指標，地緣政治的走向也將主導今年的市場格局。

國泰君安國際首席經濟學家周浩說，年初判斷美元兌人民幣的匯率主要交易區間將介於6.80至7.15，即使考慮近期的匯率動態，這個區間保持不變。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120227