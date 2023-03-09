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習近平：提高一體化國家戰略體系 強化國防工業

2023/3/9 09:20
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（中央社台北9日電）中共總書記習近平昨天出席14屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，要鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，強化國防科技工業，還要在全社會營造保衛國防的濃厚氛圍。

新華社報導，身兼中共中央軍委主席的習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。要堅持黨中央集中統一領導，加強各領域戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

他說，要深化科技協同創新，運用好國家實驗室，加快推進高水平科技自立自強。要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，增強產業鏈供應鏈韌性。要加強重大基礎設施統籌建設。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

此外，習近平指出，要在全社會營造關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的濃厚氛圍，為鞏固提高一體化國家戰略體系和能力、為推進強國強軍匯聚強大力量。

會議由中共中央軍委副主席張又俠主持，軍委副主席何衛東、軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民參加會議。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120309

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