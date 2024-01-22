香港終院法官張舉能：不能接受制裁威脅

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（中央社記者張謙香港22日電）香港終審法院首席法官張舉能今天表示，法官必須能夠在不受干擾或非正當壓力之下對案件作出判決，當法官只是在履行司法職務而遭制裁或報復的威脅，與法治背道而馳，絕對不能接受。

綜合本地媒體的報導，這位司法首長在法律年度開啟典禮上致辭時，作了以上表示，其言論顯然是回應美國一些議員建議擴大制裁香港官員和司法人員。

張舉能表示，本地法院在過去一、兩年所裁決的案件，包括終院法官持有不同意見的裁決，證明香港法官工作表現高度專業、思考獨立，並且忠於法律。

他說，過去數年，司法機構的工作時常被人透過香港國安法的稜鏡來審視，但以這種眼光看待司法工作，以至香港的法治及司法獨立的現狀，必然產生非常狹隘甚至失實的看法。

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他指出，十分重視在香港國安法之下，司法機構防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動的責任，又強調法庭不會屈服於任何壓力，也不會理會任何形式的滋擾或威脅。

去年底，美國參眾兩院有議員提案，要求白宮檢視對香港官員的制裁，把更多涉嫌違反人權的官員納入制裁名單；被點名的有49人，包括律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤，以及張舉能等多名法官和裁判官。（編輯：張淑伶）1130122