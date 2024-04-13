浙江義烏進入奧運時間 前兩月對法出口年增42%

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（中央社台北13日電）巴黎奧運倒數3個月，中國小商品之都義烏進入「奧運時間」，當地廠商手握大量奧運產品訂單，加緊趕工出貨。據統計，今年前2個月，義烏對法國出口額年增42%。

綜合中國媒體報導，在「奧運經濟」的加持之下，義烏手握大量與奧運相關的訂單，街上隨處都可見到法國國旗配色的商品，以及艾菲爾鐵塔與高盧雄雞造型商品。對於即將到來的巴黎奧運，當地商家都卯足了勁。

據義烏海關統計數據，今年前兩個月，義烏對法國的出口額達人民幣5.4億元（約新台幣23.7億元）年增42%，若只計算體育用品的出口額，年增幅高達70.5%；另據義烏商城集團發布的「義烏中國小商品指數」顯示，自3月起，體育娛樂用品類的商品價格指數，連續數週上漲。

當地商家觀察，除了運動用品之外，帽子、加油棒、圍巾等商品也都受到買家青睞。

除了法國之外，也有許多歐洲其他國家的買家前來挑貨，其中來自德國、英國的人也不少，獎牌、獎盃的訂單總數約有10萬個，有的廠商表示來自歐洲的訂單已經排到5月底。

一名來自德國的採購商表示，公司的主要客戶在歐美，每年都會從義烏出口800至1000個貨櫃的產品，今年的訂單量比往年成長了20%。

面對奧運帶來的商機，當地部分商家表示賽事紅利自然是個好東西，但是終究不能當飯吃，「奧運會四年開一次，世界盃四年踢一次，外貿生意卻每天都要做」。

報導引述當地商家指出，歐美市場「越來越難做」已是外貿業的共識，「兩年前的世界盃行情吸引來大批新玩家入局，更讓行業面臨價格戰的風險」。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130413