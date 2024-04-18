台灣民法學者王澤鑑上海講學 啟發青年學子

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（中央社記者張淑伶上海18日電）台灣大學名譽教授、民法學泰斗王澤鑑今天在上海復旦大學演講，演講廳內座無虛席，許多年輕學子拿著民法學書籍排隊請他簽名。他表示，希望仍能對中國大陸的學子有所啟發。

王澤鑑有「海峽兩岸當代民法第一人」之稱，在中國大陸改革開放後，其著作對大陸的法學教育也有深刻影響。即使是大陸現在的「00後（西元2000至2009年出生者）」，也有不少法學院學生是王澤鑑的粉絲。

王澤鑑這次以「民法案例研究與方法論」為題在上海及南京的大學講座，強調法律人要多讀法律判決，用判決建構理論，有意識地將法學方法論應用在每個案例中。他說，判決是法律的血肉，要用方法來分析，使其強大。他也在演講中分享一些台灣和德國的法學教育經驗。

上海財經大學法學院副院長朱曉喆告訴記者，經過多年推動，案例研究在法學界已經越來越普及，不過，王澤鑑每次到大陸講學，對法律學者、學生還是有很多觸動。

86歲的王澤鑑說，明年預計會到廣州、武漢、北京，也許明年會是最後一次到中國大陸講學，希望能對大陸的學子有所啟發。（編輯：邱國強）1130417

台灣大學名譽教授王澤鑑18日在上海復旦大學講學。86歲的他展現出旺盛的精力和對學術、教育的熱情，鼓勵法學生「讀十個案例不如寫一個案例」，並把法學方法論應用在具體案例中。中央社記者張淑伶上海攝 113年4月18日