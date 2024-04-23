習近平赴重慶視察 參訪跨國長途貨運列車始發站

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）新華社報導，中共總書記習近平22至23日前往重慶市視察，其中參訪重慶國際物流樞紐園區，當地是中歐班列、「西部陸海新通道」鐵海聯運班列等跨國長途貨運列車的始發站。

根據報導，習近平22至23日在重慶市考察調研，了解當地建設、民生與城市治理等情況，先後前往重慶國際物流樞紐園區、九龍坡區謝家灣街道民主村社區、重慶市數位化城市運行和治理中心，了解當地加快建設「西部陸海新通道」、實施城市更新和保障改善民生、提高城市治理現代化水平等情況。

習近平考察的重慶國際物流樞紐園區，位在重慶市沙坪壩區，是中歐班列、「西部陸海新通道」鐵海聯運班列的始發站。而中歐班列是往來於中國、中亞、俄羅斯、歐洲之間的長途貨運列車，被中國視為其「一帶一路」計劃的重要組成部分。

據新華社發布的圖片內容，陪同習近平考察調研者有中共中央辦公廳主任蔡奇、中國國務院副總理何立峰，以及中共重慶市委書記袁家軍等人。（編輯：邱國強）1130423