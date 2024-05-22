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中國公民記者張展出獄後首拍片露面 知情人士：行動仍受限

2024/5/22 10:53（5/22 11:16 更新）
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中國公民記者張展13日刑滿出獄，「張展關注組」發起人王劍虹發布一則影片，張展對著鏡頭表示，感謝大家的幫助與關心。（圖取自x.com/changchengwai）
中國公民記者張展13日刑滿出獄，「張展關注組」發起人王劍虹發布一則影片，張展對著鏡頭表示，感謝大家的幫助與關心。（圖取自x.com/changchengwai）
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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國公民記者張展13日刑滿出獄，21日首度露面。「張展關注組」發起人王劍虹發布一則影片，張展對著鏡頭表示，感謝大家的幫助與關心，希望大家都好；另影片配文指她「目前只有有限的自由」。

張展因2020年2月前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情的實情，同年5月被中國當局逮捕，事後並依「尋釁滋事」罪將她判刑4年。

她在今年5月13日服刑期滿，不過根據當時已知的訊息，她的行蹤成謎，以及有無重獲自由仍成謎。

21日，王劍虹在社群媒體X平台上發布短片，顯示張展身穿粉紅色睡衣對鏡頭揮手表示，「大家好我是張展，我5月13號上午5點，警察送我到上海我哥的房子裡，謝謝大家對我的幫助和關心，希望大家都好」。

最後，她講完後又說「我真不知道要說什麼」。

此前自由亞洲電台報導引述知情人士認為，張展出獄後有可能和同住的家人帶往某個便於管理的地點，實施監視居住，雖有小範圍的自由活動空間，但短時間內恐無法與外界聯繫，仍無法獲得真正的自由。（編輯：唐佩君）1130522

張展2020年5月3日現身中國湖北省武漢市。（Handout via 路透社）
張展2020年5月3日現身中國湖北省武漢市。（Handout via 路透社）
#中國
#張展
#王劍虹
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