紀念鄧小平120歲冥誕 習近平：緊緊圍繞中國式現代化

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（中央社台北22日電）中共總書記習近平今天說，對鄧小平最好的紀念，就是把「中國特色社會主義」事業繼續推向前進，因此要緊緊圍繞「中國式現代化」全面推進強國建設。而除了堅持毛澤東思想及鄧小平理論外，也要全面貫徹「新時代中國特色社會主義思想」。

今天是鄧小平120週年冥誕，中共中央上午在北京人民大會堂舉行「紀念鄧小平同志誕辰120週年座談會」。除上述表述外，習近平在會中還提到，1989年春夏之交中國發生「嚴重政治風波」。危急時刻，鄧小平「領導黨和人民旗幟鮮明反對動亂，堅決捍衛社會主義國家政權，使黨和國家經受住了險風惡浪的嚴峻考驗」。

此外，習近平並以包括「全黨、全軍、全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人」、「偉大的馬克思主義者」、「為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者」在內的多個稱號推崇鄧小平。其中，「偉大國際主義者」是10年前紀念鄧小平110週年冥誕所沒有的稱號。

根據新華社報導及習近平講話全文，中共7名政治局常委中，除正在俄羅斯訪問的中國國務院總理李強外，全數出席，並由蔡奇主持這場座談會。而在北京的中共政治局委員及其他高階黨政領導人，也都出席了座談會。

習近平一開場就說，鄧小平是「全黨、全軍、全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，黨的第二代中央領導集體的核心，中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，中國特色社會主義道路的開創者，鄧小平理論的主要創立者，為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者」。

他提到，文革結束後，鄧小平作為中共第二代中央領導集體的核心，帶領黨和人民實現了「偉大歷史轉折」，「推動實現了『馬克思主義中國化新的飛躍』，開闢了社會主義現代化建設新局面，確立了實現祖國完全統一的正確路徑，堅定捍衛了光輝的社會主義旗幟，成功開創『中國特色社會主義』」。

習近平又說，鄧小平的歷史功勳是「全方位的、開創性的，對中國和世界的影響是深刻的、長遠的」。「他的偉大歷史功勳，我們永遠銘記；他的崇高革命風範，我們永遠敬仰」。

他指出，「新時代新征程」，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，「完整、準確」理解它的科學內涵、核心要義，既堅持鄧小平基於社會主義規律性認識提出的重大結論、基本觀點、正確主張，又善於根據不斷變化的情況，正確把握理論的精髓和實質，用以解決現實問題，做到「堅持真理不動搖、指導實踐不偏離」。

習近平強調，要始終堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」思想、科學發展觀，全面貫徹「（習近平）新時代中國特色社會主義思想」，「始終堅守馬克思主義這個魂脈、中華優秀傳統文化這個根脈」，深入研究推進「中國式現代化」的實際問題。

他提到，對鄧小平最好的紀念，就是把他開創的「中國特色社會主義」事業繼續推向前進。要緊緊圍繞以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業這個中心任務，繼往開來，奮發進取。要堅持守正創新，進一步全面深化改革，不斷為「中國式現代化」提供強勁動力和制度保障。

習近平還觸及兩岸關係，除推崇鄧小平創造性提出「一個國家，兩種制度」構想，開闢了「以和平方式實現祖國完全統一的新路徑」外，並聲稱「實現祖國完全統一，是毛澤東、鄧小平等老一輩革命家的夙願，是海內外中華兒女的共同心願，也是不可阻擋的歷史潮流」。

他宣稱，要堅定不移貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對台獨，「捍衛國家主權和領土完整」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130822