習近平主持政治局會議 聚焦西部大開發

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（中央社台北23日電）中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持。會議審議通過「進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施」，並指出要走出一條符合地區實際的中國式現代化路子。

據新華社報導，中共中央政治局今天召開會議。會議除了審議關於西部發展的政策措施外，「還研究了其他事項」。

會議指出，西部大開發是中共中央作出的重大戰略決策，要深刻領會中共中央戰略意圖，準確把握西部大開發在推進中國式現代化中的定位和使命，保持戰略定力，一以貫之抓好貫徹落實，聚焦「大保護、大開放、高質量」發展，加快構建新發展格局，提升區域整體實力和可持續發展能力。

會議強調，要全面深化改革，進一步解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力，走出一條符合地區實際的中國式現代化路子。

會議並指，要持續提升發展內生動力，提升開放型經濟水平。要加強重點領域安全保障能力建設，強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設。要因地制宜推進新型城鎮化建設，扎實推進鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保農村人口不發生規模性返貧致貧。

會議還稱，要堅持鑄牢中華民族共同體意識，切實維護民族團結和邊疆穩定。要扎實落實各項部署任務，譜寫西部大開發新篇章。

習近平今年4月22日至23日前往重慶考察時，曾主持召開「新時代推動西部大開發座談會」並發表講話，這是中共18大以來，習近平主持召開的首場西部大開發座談會，代表中共對西部發展的重視。

西部涵蓋中國12個省份，占全國面積72%，人口占全國的27%。美國之音當時的報導分析指出，此時重申西部大開發的發展地位，是因中國深陷經濟下滑與對外關係緊張的困局，但西部開發面臨的挑戰多。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130823