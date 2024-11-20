香港47人案 在台港人：示警台灣慎防內部破壞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北20日電）香港民主派47人案宣判，有45人被重判，在台港人提醒，香港民主的死亡是慢慢的發生，提醒台灣慎防中共組織動員從內部破壞，避免成為「用民主打倒民主」受害者。

香港民主派47人被控串謀顛覆國家政權罪，香港西九龍裁判法院（暫代高等法院）昨天宣判，45人被判刑，刑期4年2月至10年不等。中華亞太菁英交流協會今天於台大校友會館召開「聲援『香港民主派47人案』」記者會。

在台港人、藝術家黃國才表示，曾在香港經歷民主，接著看著它慢慢地死亡，它的死亡是來自於內部慢慢的敗壞，不是外部有人穿著軍服、拿著槍攻打，有一天才忽然發現，鄰居、朋友、同學竟然說「中共什麼都好」。

黃國才提到，香港經歷的戰爭是每一天都在發生，發生在民間朋友間、父母與兒女間，從電視機、晚餐時間跑出來；必須提醒，一定要慎防假新聞與中共組織動員從內部搞破壞，中共慣用方法為「用民主打倒民主」。

黃國才提醒，香港已經淪陷，不過香港的倒下不是沒有價值的；香港的倒下正是要告訴周邊城邦，必須要警惕、要團結、要反抗，這樣才有機會捍衛民主，不要給敵人從內部搞破壞的機會。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，中共對付香港、台灣的想法是類似的，香港先前通過23條立法，貫徹中國大一統的意志；中共先前拋出「懲獨22條」，也是用類似手段對付台灣，對於未能控制的地方扣上「顛覆政權罪名」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

香港邊城青年秘書長馮詔天指出，過去香港人大多認為，中國很需要香港做為國際金融中心，香港可以一直擁有法治社會；現在看到香港的轉變，才意識到中共所言都是謊言，企圖去和談是沒有用的，中共永遠都有其他目的。

馮詔天強調，希望台灣可以從香港、西藏、新疆等經驗中認識到，中共究竟是一個怎麼樣的政權。中共的下一個目標，很明顯是對著台灣而來，香港經驗可以借鏡台灣，「永遠不要相信它（指中共）」。（編輯：廖文綺）1131120