中共前東莞市委書記落馬 任內當地涉黃問題引關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國廣東省紀委監委今天通報，已卸任8年的前東莞市委書記徐建華涉嫌嚴重違紀違法被查。徐建華2014年任職期間，東莞被央視曝光多個娛樂場所涉黃，引發大規模掃黃，在當時成為話題。

公開資料顯示，徐建華是江西樂平人，1958年9月出生，1975年10月參加工作，1985年7月加入中國共產黨。

徐建華的仕途從未離開廣東，早期在韶關市工作。2001年4月，徐建華任韶關市長，5年後接任韶關市委書記。2010年11月轉任廣東省發改委黨組書記，2011年3月任廣東省發改委主任；2011年12月徐建華任東莞市委書記，直到2016年4月卸任。

據港媒明報報導，徐建華任職東莞市委書記期間，2014年2月9日，中國官媒央視新聞曝光東莞市多個娛樂場所存在招嫖賣淫行為，新聞播出後引發關注。時任廣東省委書記胡春華在當日做出批示，要求對東莞全市進行拉網式的排查，並稱「先治標，再治本」。隨後，廣東展開為期3個月的掃黃行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，當年7月，徐建華在一場採訪當中回應東莞涉黃問題，被問及「全世界都知道的事情，你們真的不知情嗎？」根據提問記者其後撰文憶述，徐建華回應，「不知情是不可能，但不知道問題這麼嚴重，卻是現實，畢竟書記和市長不會去那種場所，不清楚具體情況，但確實要反思，領導不知情確實是嚴重的官僚主義」。

據中新社報導，近期，東莞市已有多人被查落馬，包含前東莞市長李毓全，前市委常委、前市紀委書記甄瑞潮等廳級官員，還有多名市直屬部門「一把手」。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1131120