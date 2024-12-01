香港文化在台灣講座 藝術與劇場激盪多元創意

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（中央社記者謝怡璇台北1日電）陸委會、策進會連兩日在台灣當代文化實驗場舉辦「香港文化在台灣」講座，分別以「藝術」、「劇場」為主題，邀請香港人分享藝術創作過程，與關心台港文化的朋友，共同激盪出更多的文化創意。

大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會（策進會）透過新聞稿表示，11月29及30日分別邀請來自香港的藝術家何世光及跨媒體藝術家茜利妹、「糊塗劇班」創辦人兼行政總監魏綺珊及藝術總監陳文剛，在台灣當代文化實驗場VERSE baR & Café開講。

具備影評人及媒體人身分的何世光，除了談及自身開始畫貓的契機，也分享甫於11月辦畢的東京畫展，即是結合來自香港的台灣人之兩者身分定位；而茜利妹亦在講座中分享在台灣的創作，包括展覽、戲劇、短片等，作品豐富多元，風格直率強烈。茜利妹表示，十分感恩台灣為她提供很大的空間進行自由創作。

魏綺珊與陳文剛則分享2013年創立無障礙劇團的經驗，包含曾公映過「天虹戰隊」等作品，過程中雖面臨許多困難及挑戰，但能讓不同障別人士衝破障礙，享有平等機會去接觸藝術、表演，建立自信及展現才能，十分有意義，期待能把無障礙劇團的概念帶到台灣。

魏綺珊表示，香港環境近年雖有轉變，但仍有許多不同機會，只是需要更多時間摸索，她並以曾在台灣咖啡廳、酒吧演出的經驗，說明台灣比香港有更多空間及可能性。

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陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔表示，藝文創作貴在多元，而台灣正是能容納各種藝文創作的所在，無論先來後到，大家都是「Team Taiwan」，台灣也會持續營造更優質的環境，讓不同的人都能在自由空間創作，從而營造文化台灣、藝術台灣。

陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅則提到，近年台灣成立台北表演藝術中心等藝文場所，致力將劇場藝術帶入群眾日常，而香港有許多劇場相關的專業人士移居來台，為台灣劇場文化注入能量，希望能推動普及，讓更多人共同享受精彩的戲劇藝術。（編輯：張淑伶）1131201