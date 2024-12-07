美中換囚 分析：北京改變情報策略

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（中央社台北7日電）美中日前罕見達成換囚協議。自由亞洲電台報導，曾領導美國聯邦調查局（FBI）駐北京辦事處的崔浦禮分析，中國此前很少採取類似行動，這次換囚表示中國情報策略的明顯轉變。

據自由亞洲電台報導，崔浦禮（Holden Triplett）指出，間諜交換在美蘇冷戰時期曾是「常規操作」，是對手之間博弈的一部分，但是中國此前很少採取類似行動。

他進一步解釋，中方推動換囚的核心目的是在於保護其情報人員。中方擔憂，一旦情報人員在美國長期服刑，可能會洩露更多情報訊息，同時也會削弱其國內情報網路的信心。通過這次換囚，中國向其情報體系發出了明確訊號，即使在高風險任務中，他們依然會受到國家的保護。不過，這種交換實際上隱含著中國對間諜活動的間接承認，與中國過去始終否認從事間諜活動的立場存在矛盾。

崔浦禮表示，對於美方而言，間諜交換同樣意義重大。通過釋放被關押的人員，美國向其情報工作者傳遞了一個強烈的訊息：無論身處何地，美國政府都會全力保護其安全。

然而，這種交換模式可能帶來的潛在風險。他認為，這種做法可能會讓中國效仿俄羅斯「人質外交」的模式，通過拘留更多美國公民，作為未來談判的籌碼。

崔浦禮指出，這種風險尤其值得普通赴中國的美國公民警惕，因為他們可能在無意間捲入大國間的政治博弈，甚至面臨被關押的風險。

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至於中國釋放3名維吾爾人，崔浦禮認為，中方很可能從美方獲得了相應回報。中國的外交方式一貫以交易為核心，主動釋放政治敏感人物的行為不太可能是單純考量改善雙邊關係。

美中日前宣布達成換囚協議，雙方各互換3名對方囚犯返回本國。另外，據紐約時報2日揭露，此次協議中，還有3名維吾爾人獲准離開中國，包含關注人權議題的維吾爾裔律師特克爾的母親馬穆特。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1131207